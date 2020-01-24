الجنيه يسدد ضربة قوية للدولار.. توقعات 2020 تبشر بمفاجآت سارة

توقع خبراء ماليون واقتصاديون أن يواصل الجنيه المصري احتفاظه بزخم صعود قيمته خلال العام الحالي 2020، بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفق النقد الأجنبي إلى الخزانة المصرية، حسبما ذكر موقع "المونيتور الأمريكي.





ونقل الموقع عن سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية علي الحريري أن "سعر الدولار قد ينخفض إلى ما دون 15 جنيهًا خلال الشهور القليلة المقبلة، إذا ما واصل معدل انخفاضه الحالي.













وأوضح الحريري أن سعر الدولار فقد قرشًا على الأقل يوميًا على مدار الأسبوعين الماضيين، وفي يوم 14 يناير وحده فقد الدولار 10 قروش من قيمته دفعة واحدة.





وأضاف الموقع أنه بحلول نهاية العام الماضي كان تداول الدولار يتم تحت سقف 16 جنيهًا للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.





وتوقع الحريري أن يشهد الدولار مزيدًا من الانخفاض في قيمته أمام الجنيه خلال العام الحالي، مع زيادة تدفق النقد الأجنبي إلى الخزانة المصرية بفضل تعافي قطاعات السياحة والتصدير وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الأجنبي.





واستبعد الحريري وجود أي أسباب تدفع باتجاه عودة قيمة الدولار للارتفاع مقابل الجنيه، لا سيما مع استمرار التزايد المطرد في معدل النمو.





وفي تقرير صدر عن البنك الدولي في 9 أكتوبر الماضي، توقع البنك أنه "بافتراض استمرار إصلاحات الاقتصاد الكلي والتحسن التدريجي في بيئة الأعمال، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو 6% بحلول العام المالي 2020-2021، مدفوعًا بتعافي معدلات الاستهلاك الخاص والاستثمارات والتصدير (خاصة في قطاعي السياحة والغاز الطبيعي)".