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اقتصاد

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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آية الجارحي

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدولار 

ارتفع  سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع بداية الأسبوع مقارنه بـ 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع نهاية الأسبوع.

 

سعر اليورو الأوروبى 

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.46 جنيه للشراء، 17.60 جنيه للبيع مقابل سعره بداية الأسبوع  17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى 

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات الأسبوع، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، حيث بلغ 20.68 جنيه للشراء، و20.86 جنيه للبيع مقابل 20.54 جنيه للشراء، و20.71 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى

ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بداية الأسبوع بنحو  قرشا واحدا، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.19 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أول الأسبوع  4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 51.64 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع مقابل 51.63 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع خلال نهاية الأسبوع الماضي.

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