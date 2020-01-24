جائزة إخراج باسم سعد عرفة فى "شرم الشيخ السينمائي"

قرر مهرجان شرم الشيخ السينمائى فى دورته الرابعة التى تعقد فى الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ يونيو المقبل تقديم جائزة مالية كبيرة فى الإخراج السينمائى باسم المخرج الراحل الكبير سعد عرفة تقديرا لعطائه فى مجال الإخراج السينمائى وتقدمها أسرته .





تم الإتفاق بين الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس المهرجان والمخرج والمنتج عمرو عرفة نجل المخرج الراحل خلال اجتماع حضره الإعلامى والفنان أشرف سرحان على تقديم تكريم للمخرج الراحل يتسلمه المخرج والمنتج عمرو عرفة وشقيقه شريف عرفة، بالإضافة لنشر دراسة عن أعماله السينمائية المتميزة يعدها أحد كبار النقاد وعرض فيلم وتنظيم ندوة عنه .





جدير بالذكر أن المخرج الراحل ولد فى ١ أبريل عام ١٩٢٣ قام بإخراج العديد من الأفلام منها "رحلة العمر" لأحمد مظهر ومريم فخر الدين وشمس البارودى، و" بيت من الرمال" لأحمد مظهر وبوسى، و"اللص" بطولة فاروق الفيشاوى ونجلاء فتحى ووحيد سيف، و"مرزوقة" بطولة فريد شوقى وبوسى وفريد الفيشاوى، و"غرباء" بطولة سندريلا السينما والشاشة المصرية والعربية، سعاد حسنى، وشكرى سرحان وعزت العلايلى و حسين فهمى، و"اعترافات امرأة" بطولة نادية لطفى وصلاح ذو الفقار وكمال الشناوى و"اجازة صيف" مع فريد شوقى ونيللى و زكى رستم .





ويعقد المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وينظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون التى أسسها المخرج الكبير الراحل د. محمد كامل القليوبى والناقدة د. ماجدة واصف والمخرج الكبير داوود عبد السيد والناقد الراحل يوسف شريف رزق الله والكاتب الصحفى جمال زايدة ومدير التصوير وديد شكرى والناقدة ماجدة موريس .





وأشاد الكاتب الصحفى جمال زايدة، رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي، بالدعم الكبير الذى تقدمه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة للمهرجان الذى يركز هذا العام على السينما المستقلة وقضايا الشباب التى توليها الدولة أهمية كبيرة .