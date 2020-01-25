فيديوجراف| زلابيا من فسخ الخطوبة لـ دبي

تعرضت هدير محمد الشهيرة بـ"زلابيا" للتنمر من قبل رواد السوشيال ميديا بعد انتشار بعض مقاطع الفيديو لها أثناء تجهيزها داخل صالون تجميل، ورقصها على طبول الأغاني الشعبية.





الأمر لم يتوقف عند التنمر بل قام خطيبها بتركها وهو ما دفع البعض للدفاع عنها ورفع الأذى عنها.

وبادر أصحاب القلوب الرحيمة بعد جلسة تصوير جديدة خضعت لها من قبل صدى البلد للتخفيف عنها واسعادها ومساعدتها.

وجاءت أبرز المساعدات من أطباء أسنان لمعالجة ضحية التنمر طبيًا، وتقديم المساعدات التجميلية من قِبل خبراء تجميل، ومصففي شعر، والملابس.

ولمزيد من التفصيل حول هدير محمد الشهيرة بـ"زلابيا" التى تعرضت للتنمر تابعوا الفيديوجراف التالى...