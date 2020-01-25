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محافظات

10 أماكن لا يمكن إغفالها لقضاء إجازة نصف العام بالإسكندرية.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 08:00 ص
الإسكندرية
الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
لمدينة الإسكندرية طبيعة ساحرة ومميزة تتفرد بها بما تضمه من مباني تراثية وآثار تاريخية وموالات ومناطق سياحية، فهي ليست كما يعتقد الكثيرين بخر وشواطئ فقط.

"صدى البلد" تستعرض خلال السطور المقبلة بعض المناطق التي تتميز بها الإسكندرية ويمكن زيارتها خلال إجازة نصف العام.

قلعة قايتباي
أول تلك المناطق هي قلعة قايتباي، التي تقف شامخة على ساحل البحر المتوسط بمنطقة بحري غربي الإسكندرية، وتتميز ساحة القلعة الخارجية بأنها مكانا جاذبا لآلاف السكندريين والوافدين للتمتع بمشهد البحر الساحر مقترن بعبق التاريخ.

حدائق المنتزه
وعلى مساحات شاسعة من الزهور والأشجار، سنجد أجواء شتوية مميزة داخل حدائق المنتزة التي تضم عددا كبيرا من المطاعم المميزة.

كل ما عليك أن تصطحب أسرتك وأصدقائك لقضاء وقت ممتع داخل حدائق المنتزه والتي تضم نحو 360 فدانا من المساحات الخضراء وعدد من الكافيهات والشواطئ مقابل تذكرة 25 جنيها للفرد.

منطقة محطة الرمل..
تضم المنطقة التاريخية الواقعة وسط الإسكندرية العديد من المباني التاريخية العتيقة التي أسستها الجاليات الأجنبية في المدينة الساحلية في مطلع القرن العشرين.

ومن الممكن أن تقضي وقتا ممتعا بصحبة أسرتك بين معالم المنطقة، والتي تضم عدد كبير من دور السينما والمطاعم والمقاهي التاريخية والتي أصبحت شاهدا على عصر تواجد اليونانيين بالإسكندرية.

متحف الأحياء المائية..
وبالقرب من قلعة قايتباي يوجد متحف الأحياء المائية بمنطقة بحري، حيث يضم مجموعة كبيرة من هياكل وعظام البرمائيات المنقرضة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية النادرة.

مسجد أبي العباس المرسي..
ويعد مسجد أبي العباس المرسي من أشهر المزارات الدينية بالإسكندرية، والتي يحرص على زيارتها الكثير من زائري عروس البحر.

يضم المسجد ومحيطه عدد من الأضرحة ومنها ضريح شهاب الدين أبو العباس الأنصاري المرسي، وضريح البصيري أحد تلامذة أبو العباس المرسي، وضريح سيدي ياقوت العرش والذي يقع أيضا بجوار مسجد أبو العباس المرسي.

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية
يعد متحف المجوهرات الملكية بمنطقة زيزينيا شرقي الإسكندرية، من أكثر المناطق التراثية التي يحرص على زيارتها الكثير من أبناء المدينة وزائريها، حيث يعرض مجوهرات الأسر العلوية  المالكة التي حكمت مصر في القرون الماضية بدء من محمدعلي باشا حتى فاروق الأول.

تحول إلي متحف للمجوهرات الملكية في العام 1986، والمتحف يضم مجموعة كبيرة من المجوهرات والتحف الذهبية التابعة للأسرة العلوية المالكة تعود للعام 1805 ومنها تحف نادرة بدءا من محمد علي باشا.

جرين بلازا..
يقع بمنطقة سموحة، شرقي الإسكندرية، ويعتبر من أشهر الموالات السياحية بالإسكندرية حيث يضم عشرات المطاعم والكافيهات، وكذلك عدد من دور السينما الشهيرة.

جليم باي..
هو عبارة عن مجمع مطاعم وكافيهات تقع بلسان ممتد داخال البحر بمنطقة جليم، شرقي الإسكندرية، حيث يمكن لزائره أن يقضي وقتا ممتعا بصحبة الأهل والأصدقاء داخل أحد الكافيهات أو المطاعم الشهيرة التي يضمها المول.

سيتي سكوير..
هو أحدث مشروع سياحي بعروس البحر الأبيض المتوسط، حيث يقع في الجهة المقابلة من كوبري سيدي جابر الشهير، ويضم عشرات المطاعم والكافيهات المميزة والسياحية.

كوبري ستانلي..
يعتبر كوبري ستانلي الشهير، هو أحد أشهر معالم عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث نال شهرة واسعة بسبب تصميمة المعماري الإيطالي المميز، والذي يخترق خليج ستانلي شرق الإسكندرية ويربط جانبي البحر بعضهما البعض، ويقع بمحيط الكوبري الذي يعتبر قبلة للزوار عدد كبير من المطاعم والكافيهات.
10 أماكن لا يمكن إغفالها لقضاء إجازة نصف العام بالإسكندرية.. صور
10 أماكن لا يمكن إغفالها لقضاء إجازة نصف العام بالإسكندرية.. صور
10 أماكن لا يمكن إغفالها لقضاء إجازة نصف العام بالإسكندرية.. صور
10 أماكن لا يمكن إغفالها لقضاء إجازة نصف العام بالإسكندرية.. صور
10 أماكن لا يمكن إغفالها لقضاء إجازة نصف العام بالإسكندرية.. صور
10 أماكن لا يمكن إغفالها لقضاء إجازة نصف العام بالإسكندرية.. صور
10 أماكن لا يمكن إغفالها لقضاء إجازة نصف العام بالإسكندرية.. صور
10 أماكن لا يمكن إغفالها لقضاء إجازة نصف العام بالإسكندرية.. صور
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