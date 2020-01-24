لو راجل كل.. تحرك برلماني عاجل بسبب إعلان أبلكس

أعلن خالد حنفي عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن اذاعة إعلان ابلكس عبر القناوات الفضائية بعد إعلان وزارة الصحة عن عدم ترخيصه.





وقال "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن وزارة الصحة تمتلك مجموعة كبيرة من المفتشين المسؤولين عن هذه الأمور، مؤكدًا على ضرورة وجود تنظيم تشريعي صارم خاص بتداول الادوية غير المرخصة عبر السوشيال والقنوات الفضائية.





وأوضح النائب أن من المفترض أن تقوم وزارة الصحة والإعلام بوقف جميع الاعلانات الصادرة عن منتج أبلكس حفاظًا على صحة المواطنين.





وأكد النائب، اغلب هذه الادوية المتداولة عبر السوشيال مثل فيسبوك وغيرها مثل القنوات الفضائية تقوم بعمل بجل الفايرس خامل ولا تقوم بالقضاء عليه نهائيًا، وذلك ما يلعب عليه اصحاب هذه المصانع الأدوية للسيطرة على عقول المرضى من أجل بيع المنتجات وجني الاموال بطرق غير شرعية.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن طلب الاحاطة موجه إلى كل من وزاتي الصحة والإعلام للتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية له.