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ثقافة

الثورة المضادة.. كتاب يكشف المؤامرة على مصر منذ عهد عبد الناصر إلى السيسي

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:27 م
كتاب عنالثورة المضادةيكشف
كتاب عن"الثورة المضادة"يكشف توافق المؤامرة علي مصر
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صدى البلد
صدر عن دار "سما" للنشر والتوزيع، كتاب جديد، للكاتب الصحفي مصطفى بكري، والكتاب بعنوان (عبدالناصر والثورة المضادة) حيث يتناول مواقف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، في مواجهة الثورة المضادة، داخليا وخارجيا، والتي استهدفت مشروع الثورة التحرري في مجالاته الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويكشف "بكري"، في كتابه الجديد، عن تفاصيل مؤمرات الإخوان والقوى الرجعية التي استهدفت مشروع الثورة وأهدافها منذ البداية، كما يتناول الكتاب، بالوثائق، المواجهات التي جرت بين "عبدالناصر" وبعض رجالات النظام داخل اجتماعات مجلس الوزراء وغيرها، حيث يكشف الكاتب عن حقيقة مواقف عبدالناصر من المعارضة والمظاهرات التي شهدتها البلاد عام ١٩٦٨، وغيرها من المواقف.
 
وأهدى الكاتب، كتابه، إلى القائد الوطني الجسور، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يواجه نفس المؤامرات، مؤكدا أن القوى التي تتآمر، هدفها بالأساس "وأد أي مشروع وطني يستهدف النهوض بالبلاد".

وأراد الكاتب، من وراء إصدار هذا الكتاب؛ التأكيد أن المواجهات والمؤامرات التي تجري ضد المشروع الوطني لمصر في عهد الرئيس السيسي، تكرار لنفس النموذج الذي انتصر عليه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في حقبتي الخمسينيات والستينيات.

والكتاب يعرض حاليا في معرض الكتاب، ويلقى إقبالا كبيرا من الجمهور.
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