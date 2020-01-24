الثورة المضادة.. كتاب يكشف المؤامرة على مصر منذ عهد عبد الناصر إلى السيسي

صدر عن دار "سما" للنشر والتوزيع، كتاب جديد ، للكاتب الصحفي مصطفى بكري ، و الكتاب بعنوان (عبدالناصر والثورة المضادة) حيث يتناول مواقف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ، في مواجهة الثورة المضادة ، داخليا وخارجيا، والتي استهدفت مشروع الثورة التحرري في مجالاته الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.





ويكشف "بكري" ، في كتابه الجديد ، عن تفاصيل مؤمرات الإخوان والقوى الرجعية التي استهدفت مشروع الثورة وأهدافها منذ البداية، كما يتناول الكتاب ، بالوثائق ، المواجهات التي جرت بين "عبدالناصر" وبعض رجالات النظام داخل اجتماعات مجلس الوزراء وغيرها، حيث يكشف الكاتب عن حقيقة مواقف عبدالناصر من المعارضة والمظاهرات التي شهدتها البلاد عام ١٩٦٨ ، وغيرها من المواقف.

وأهدى الكاتب ، كتابه ، إلى القائد الوطني الجسور ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يواجه نفس المؤامرات ، مؤكدا أن القوى التي تتآمر ، هدفها بالأساس "وأد أي مشروع وطني يستهدف النهوض بالبلاد".





وأراد الكاتب، من وراء إصدار هذا الكتاب؛ التأكيد أن المواجهات والمؤامرات التي تجري ضد المشروع الوطني لمصر في عهد الرئيس السيسي ، تكرار لنفس النموذج الذي انتصر عليه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في حقبتي الخمسينيات والستينيات.



