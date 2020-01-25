منذ طباخ الرئيس.. خالد زكي: رفضت 7 أفلام سينمائية للحفاظ على تاريخى.. فيديو

قال الفنان خالد زكي، إنه ظل 12 عاما بعيدا عن السينما، وسيعود بعمل قوي، يليق به وتاريخه السينمائي.





وأضاف الفنان خالد زكي، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" أنه ابتعد عن السينما منذ فيلم طباخ الرئيس، مشيرا إلى أنه رفض أكثر من 7 أفلام سينمائية.





وأوضح الفنان خالد زكي، أنه لم يكن راضيا عن الأدوار التي كانت تعرض عليه، مشيرا إلى أنه ليس لمجرد التواجد السينمائي، أن يسحب من رصيده.





وأكد خالد زكي، أنه سيشارك في عمل فني من كتابة السيناريست يوسف معاطي، بطولة النجمة سميرة أحمد، إلا أنه لم يتم الاستقرار على مخرج محدد.