AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منذ طباخ الرئيس.. خالد زكي: رفضت 7 أفلام سينمائية للحفاظ على تاريخى.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 01:35 ص
خالد زكي
خالد زكي
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الفنان خالد زكي، إنه ظل 12 عاما بعيدا عن السينما، وسيعود بعمل قوي، يليق به وتاريخه السينمائي.

وأضاف الفنان خالد زكي، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" أنه ابتعد عن السينما منذ فيلم طباخ الرئيس، مشيرا إلى أنه رفض أكثر من 7 أفلام سينمائية.

وأوضح الفنان خالد زكي، أنه لم يكن راضيا عن الأدوار التي كانت تعرض عليه، مشيرا إلى أنه ليس لمجرد التواجد السينمائي، أن يسحب من رصيده.

وأكد خالد زكي، أنه سيشارك في عمل فني من كتابة السيناريست يوسف معاطي، بطولة النجمة سميرة أحمد، إلا أنه لم يتم الاستقرار على مخرج محدد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القاهرة السينمائي يكرم منة شلبي وشريف عرفة واسم الراحل عزت أبو عوف

ترشيحاتنا

كيف أتخلص من الكوابيس رغم أني أصلي وأقرأ قرآن قبل النوم؟ الإفتاء توضح

يقرأها النبي 3 مرات قبل النوم.. 15 آية قرآنية كان يمسح بها جسده كل ليلة

مذيع لبناني شهير يتوعد نانسي عجرم بسبب قتيل الفيلا

أزمة الجلباب تصل البرلمان.. وسائقو التاكسي يلجأون لحيلة الجلابية في الكلسون بالغردقة

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

من انستجرام إلى الحبس.. قصة القبض على سارة الكندري وزوجها بـ فيديو خادش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الشخير.. أم تكتشف إصابة طفلها بالسرطان

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل