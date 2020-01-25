بعد ظلمها في ذا فويس.. شاهد أول بروفة غنائية لـ هايدي محمد





ونشر الملحن محمد عبد الرحيم فيديو وهو يقوم بالعزف للطفلة هايدي اثناء غنائها مقطوعة ام كلثوم " اللي شوفتوا"، داخل الاستوديو الخاص به تمهيدا لإنشاء اغنية لها.





وكانت الطفلة هايدي، لقيت مساندة رواد السوشيال ميديا بعد الظلم لها من جانب لجنة التحكيم في مرحلة اختبار الصوت بالبرنامج، مع الهجوم الشديد على لجنة التحكيم لعدم أختيارها.





وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من كل من الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.





يذكر أن الموسم الأول والثاني من البرنامج حققا نجاحا كبيرا جدًا، وشهدا حضور عدد كبير من المواهب التي تميزت بالغناء على خشبة المسرح الخاصة بالبرنامج.





كما قام فريق "ذا فويس كيدز"، مؤخرًا بطرح أوبريت غنائي جديد في حب مصر، جاء تحت عنوان "قول يا تاريخ"، حيث اشترك به مجموعة من أطفال البرنامج في مواسمه السابقة.





ويجسد أوبريت "قول يا تاريخ" ملحمة حب أطلقها فريق العمل، عبروا من خلالها عن مدى حبهم لمصر بالرغم من اختلاف جنسياتهم وصغر سنهم.

درب الملحن محمد عبد الرحيم، "هايدي محمد "طفلة ذا فويس كيدز المظلومة من لجنة الحكام بعد أدائها الرائع بالغناء على خشبة المسرح في مرحلة اختبار الصوت بالبرنامج دون اختيارها من أي أعضاء التحكيم لتكمل البرنامج.