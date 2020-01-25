AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد ظلمها في ذا فويس.. شاهد أول بروفة غنائية لـ هايدي محمد

السبت 25/يناير/2020 - 01:29 ص
هايدي محمد
هايدي محمد
Advertisements
مصطفى كرم
درب الملحن محمد عبد الرحيم، "هايدي محمد "طفلة ذا فويس كيدز المظلومة من لجنة الحكام بعد أدائها الرائع بالغناء على خشبة المسرح في مرحلة اختبار الصوت بالبرنامج دون اختيارها من أي أعضاء التحكيم لتكمل البرنامج.

ونشر الملحن محمد عبد الرحيم فيديو وهو يقوم بالعزف للطفلة هايدي اثناء غنائها مقطوعة ام كلثوم " اللي شوفتوا"، داخل الاستوديو الخاص به تمهيدا لإنشاء اغنية لها.

وكانت الطفلة هايدي، لقيت مساندة رواد السوشيال ميديا بعد الظلم لها من جانب لجنة التحكيم في مرحلة اختبار الصوت بالبرنامج، مع الهجوم الشديد على لجنة التحكيم لعدم أختيارها.

وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من كل من الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.

يذكر أن الموسم الأول والثاني من البرنامج حققا نجاحا كبيرا جدًا، وشهدا حضور عدد كبير من المواهب التي تميزت بالغناء على خشبة المسرح الخاصة بالبرنامج.

كما قام فريق "ذا فويس كيدز"، مؤخرًا بطرح أوبريت غنائي جديد في حب مصر، جاء تحت عنوان "قول يا تاريخ"، حيث اشترك به مجموعة من أطفال البرنامج في مواسمه السابقة.

ويجسد أوبريت "قول يا تاريخ" ملحمة حب أطلقها فريق العمل، عبروا من خلالها عن مدى حبهم لمصر بالرغم من اختلاف جنسياتهم وصغر سنهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٤ يناير.. انطلاق عرض الموسم الثالث من برنامج The voice kids

غدا.. انطلاق الموسم الثالث من برنامج ذا فويس كيدز

ذا فويس كيدز .. نانسي عجرم تحصد نصيب الأسد ومحمد حماقي يقتنص فتاة مصرية.. فيديو

نانسي عجرم تضمها لفريقها.. نسرين بوشناق تبهر لجنة تحكيم ذا فويس كيدز

لماذا قالت نسرين طافش: أنا سبب زيادة الطلاق في الصين ومجاعات إفريقيا؟

غضب على سوشيال ميديا بسبب خروج المصرية هايدي محمد من ذا فويس كيدز

ترشيحاتنا

تعرف على موعد المباراة المقبلة لـ الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

الإتحاد الإفريقي يصدم الوداد المغربي.. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي.. مفاجأة في عقد صلاح محسن.. الأحمر يودع كبير مشجعيه في الإمارات

بعد التحقيق مع فادي الهاشم.. تحرك جديد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم

بعد هجوم الجماهير عليه.. مرتضي منصور: فسخ التعاقد مع شركة تذكرتى.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الشخير.. أم تكتشف إصابة طفلها بالسرطان

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل