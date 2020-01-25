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فن

اغنية Every thing I wanted لـ بيلي ايليش تحقق 10 ملايين مشاهدة في يوم.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم

 تصدرت أغنية Everything I wanted  للمغنية الامريكية بيلي ايليش لائحة الاكثر تداولا بموقع يوتيوب بعد تحقيقها 10 ملايين مشاهدة في يوم.


نشأت إيليش في هايلاند بارك، لوس أنجلوس وسط عائلة من الممثلين والموسيقيين. والديها كاتب السيناريو ماجي بيرد وباتريك أوكونيل. تعلمت بيلي في المنزل، وانضمت إلى جوقة لوس أنجلوس للأطفال في سن الثامنة.

 في سن الحادية عشرة، بدأت بيلي بالكتابة وغناء أغانيها الخاصة، متخذة شقيقها الأكبر فينياس أوكونيل قدوة، حيث كان يكتب بالفعل ويؤدي وينتج أغنياته الخاصة مع فرقته.

في أكتوبر 2015،سجلت بيلي أغنية "Ocean Eyes"، التي كتبها فينياس في البداية لفرقته الموسيقية، وأرسلتها إلى معلم الرقص الخاص بها الذي كان يأمل في تصميم رقصة عليها.

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