بتكلفة 123 مليون جنيه.. تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق بمركز الخدمات 2 بمدينة الشروق

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق بمركز خدمات المدينة رقم (2)، بتكلفة تقدر بحوالى 123 مليون جنيه، وبنسبة إنجاز تخطت 20%، بهدف ترفيق الأراضى الخدمية الواقعة بالمنطقة، وإتاحتها للمستثمرين لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.





ونوه المهندس عبدالرءوف الغيطي إلى أن الأعمال بمركز الخدمات رقم (2)، تشمل إزالة الكثبان والترب الرملية، وتنفيذ عدة طرق، وشبكات للمرافق (مياه – صرف صحي – ري)، بكامل مساحة المركز البالغ مساحته حوالي 238 فدانا، مشيرًا إلى أنه تم رفع مخلفات متراكمة من الموقع بكمية(200 ألف م3)، وكذا تحديد مسارات الطرق بطول (2000م)، وشبكات الصرف الصحي بطول (1000م) بأقطار مختلفة شاملة الغرف والمطابق، وشبكة المياه بطول (3500م) بأقطار مختلفة.





وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي إلى أن جهاز المدينة يدرس حاليًا ما يقرب من 96 طلب استثمار، لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة خدمية متنوعة، حيث تمت الموافقة على عدد 30 طلبًا، موضحًا أن ذلك يأتي وفقًا للآليات المعتمدة من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وفي سياق متصل، قال المهندس عبدالرءوف الغيطى،إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ شبكة الإنارة جهد "متوسط - منخفض" بـ 4 مجاورات سكنية بالحي الرابع بالمدينة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا استكمال الأعمال النهائية لتشغيل شبكة الكهرباء بالحي.





وأضاف: تقدر تكلُفة المشروع حوالي 21 مليون جنيه، متضمنةً أعمال تأهيل واستكمال كابلات الجهد المتوسط بطول (8 كم)، والجهد المنخفض بطول (20كم)، وأعمال الإنارة بطول (11كم) بالإضافة لتأهيل وتأمين 35 كشك كهرباء و 140 بيلر، وكذا توريد وتركيب 241 عمود إنارة ثنائى وثلاثى شاملة الكشافات الليد.



