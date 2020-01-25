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مستشار وزير السياحة الأسبق: يوجد تنوع كبير بالأسواق المصرية الآن في مختلف المجالات.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 11:14 ص
السياحة المصرية
السياحة المصرية
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هاجر إبراهيم

قال وليد بطوطى، مستشار وزير السياحة الأسبق: إن السائحين الأجانب قد بدأوا بالتوافد إلى مصر منذ رفع الحظر، مشيرا إلى أنه كان هناك طلب أن يأتي الكثير إلى مصر وتوافر الكثير من الأشياء لجذبهم.

وأضاف "بطوطي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، أنه تم توفير عدة وسائل أكثر رخصا من الطيران من أجل جذب السياح، حيث أنه يجعل رحلتهم صعبة وباهظة لهم، بالإضافة إلى أنه كان هناك منع سياسي وحصار اقتصادي موجود على مصر وبسببه أدت إلى قلة عدد توافدهم.

وأوضح مستشار وزير السياحة الأسبق، أن مصر بالنسبة للسائحين الأجانب مثل المصريين الذين يتوافدون على الإسكندرية كل عام، مؤكدا إلى أنهم كانوا يتوافدون لمصر أربع مرات فى العام وإعتيادهم على مصر ومناسبة الأسعار بالنسبة إليهم.

وأشار إلى أن كان هناك أشخاص أجروا منازلهم الخاصة بهم للسائحين، موضحا أن الآن يوجد تنوع كبير فى الأسواق، بالإضافة إلى إنشاء معرض توت عنخ أمون الذي تم اكتشافه من قبل شخص إنجليزى، مما أثار لديهم الشغف فى زيارة مصر.

وأكد  أن مصر كان لديها العديد من الاكتشافات فى مجال السياحة والأثار تلك الفترة والترميم للمعابد الأثرية بمصر ودور الإعلام المصرى فى إنتشار السائحين إليها، مضيفا إلى أن ذلك سيؤدى إلى زيادة العائد المادى بها.

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