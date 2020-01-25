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رياضة

لاعب الأهلي السابق يجري عملية جراحية ويطلب الدعاء

السبت 25/يناير/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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منار نور
أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى السابق والمقاصة الحالى عن إجراء عملية جراحية بعد قليل . 

ونشر عبد المنعم، صورة وهو يستعد لدخول غرفة العمليات، معلقا "داخل اعمل عملية في عيني دعوتكم " . 

ويشارك أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة خلال مواجهة نادي مصر المقرر إقامتها بعد غد " الثلاثاء " فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز .

وكانت الجولات الماضية شهدت تواجد محمود حمدى بشكل مستمر فى حراسة مرمى المقاصة فى ظل غياب عادل عبدالمنعم ولكن سرعان ما عاد عبدالمنعم إلى حسابات الجهاز الفنى للفريق الفيومى بقيادة ميدو نتيجة الخبرات الكبيرة التى يمتلكها واخترق التشكيل الأساسى مرة أخرى .

ويعيش المقاصة أياما صعبة للغاية تحت قيادة ميدو بعد أن تلقى الفريق 3 هزائم متتالية أمام حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى فضلا عن تعادله الأخير أمام طنطا مما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 8 نقاط محتلا بها مركز متأخر بجدول ترتيب الدوري.

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