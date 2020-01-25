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فن

إجراء غير مسبوق لاستيعاب الجماهير.. عمرو دياب يشعل المسرح في دبي.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 12:31 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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قسم الفن
أشعل الفنان عمرو دياب، المسرح أمس في دبي وسط حضور جماهيري ضخم للحفل التي أحياها أمس، ونشر عمرو دياب، صورا  من الحفل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية "story".

وفاجأ الفنان عمرو دياب الجمهور أثناء الحفل وقدم أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "عم الطبيب".

وأكدت الجهة المنظمة للحفل أن عمرو دياب حقق أعلى حضور جماهيري لحفل مطرب عربي في ميديا سيتي دبي خلال السنوات الأخيرة. وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن مد فترة فتح المسرح وساحة الجماهير الخاصة بالحفل لما بعد منتصف الليل في سابقة هي الأولى من نوعها نظرا للحضور الجماهيري الغفير.

وأشارت إلى أن إدارة الحفل اضطرت الي فتح أبواب المنطقة لما بعد منتصف الليل نظرا للحضور الجماهيري الغفير وذلك لتوفير السيوله الكافيه لخروج الجماهير من الحفل.
إجراء غير مسبوق لاستيعاب الجماهير.. عمرو دياب يشعل المسرح في دبي.. صور
إجراء غير مسبوق لاستيعاب الجماهير.. عمرو دياب يشعل المسرح في دبي.. صور
إجراء غير مسبوق لاستيعاب الجماهير.. عمرو دياب يشعل المسرح في دبي.. صور
إجراء غير مسبوق لاستيعاب الجماهير.. عمرو دياب يشعل المسرح في دبي.. صور
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