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منوعات

سيدة تصاب بحالة ذهول بعد استلامها سندوتش من مطعم شهير.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تركت سيدة في صدمة  وذهول بعد أن وصلتها وجبة الطعام التي تنتظرها على أحر من الجمر كي تسد جوعها، فكان السندوتش الذي طلبته من مطعم الوجبات السريعة الشهير ماكدونالدز.

كانت "كاميكر أما" في عملها في نوبة ليلية عندما طلبت وجبة "بيج ماك" من ماكدونالدز، عن طريق أحد التطبيقات المخصصة لطلب الطعام من المطاعم، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وبعد أن تسلمت الوجبة وجاءت لتفتح العلبة فوجئت بان السندوتش قد قطم منه قضمتين كبار تظهر آثار الأسنان على السندوتش، فما كان أمامها سوى أن تقوم بإلقاء السندوتش في سلة المهملات.

وتقدمت بشكوى على الفور لكل من ماكدونالدز وتطبيق طلب الطعام، لكنها قالت: "قال التطبيق إنه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به وعليكي الاتصال بـ ماكدونالدز".

وأضافت:"قال ماكدونالدز إنهم فحصوا أنهم كاميرا المراقبة ولم يبد أن هناك أي خطأ في البرجر عندما تم إرساله"، ولكن يتضح فيما  بعد أن الشخص الذي قام بتوصيل الطعام هو من قام بتناول البرجر، مما دفع شركة توصيل الطعام لرد الأموال لـ "أما".

سيدة تصاب بحالة ذهول بعد استلامها سندوتش من مطعم شهير.. صور
سيدة تصاب بحالة ذهول بعد استلامها سندوتش من مطعم شهير.. صور
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