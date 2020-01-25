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أخبار البلد

تبدأ من 4 آلاف جنيه.. الخطوط السعودية تعلن أسعار تذاكر عمرة منتصف العام

السبت 25/يناير/2020 - 01:25 م
موسم العمرة
موسم العمرة
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نورهان خفاجي
أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أسعار تذاكر موسم عمرة منتصف العام، حيث تبدأ من 3 آلاف و400 جنيه إلى 3 آلاف و800 جنيه مضافا إليها قيمة ضرائب تعادل مبلغ قدره 1935 جنيها.

وحددت شركة الخطوط السعودية أسعار تذاكر الطيران للسفر من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين للمعتمرين المتوجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة، تصل إلي 3 آلاف و400 جنيه مضافا إليها 1935 جنيها ضرائب في مرحلتي السفر والعودة من مطار جدة بأراضي المملكة السعودية.

وأوضحت الشركة، أن أسعار تذاكرها للسفر من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين إلى مطاري جدة والمدينة المنورة والعودة تصل إلي 3 آلاف و800 جنيه، مضافا إليها أيضا قيمة الضرائب التي تقدر بـ 1935 جنيها.
تبدأ من 4 آلاف جنيه.. الخطوط السعودية تعلن أسعار تذاكر عمرة منتصف العام
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