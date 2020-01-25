أحمد فتحي يتلقى عرضا من الدوري الإماراتي

تلقي أحمد فتحي نجم النادي الأهلي عرضا رسميا من أحد أندية الدوري الإماراتي استعدادا للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خصوصا بعد قرب انتهاء عقده مع المارد الأحمر .





ويشعر أحمد فتحي بحالة من الغضب بسبب اقتراب نهاية عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي وعدم فتح باب المفاوضات سواء بالتجديد أو الرحيل.





وحتى الوقت الحالي لم تبث الإدارة والجهاز الفني في أمر رحيل أحمد فتحي خلال الانتقالات الشتوية أو تجديد التعاقد معه لمواسم أخرى مع القلعة الحمراء .





ويسعي النادي الأهلي للحصول علي صفقات جديدة قوية لمواصلة المشوار الناجح مع فايلر في بطولة الدوري وحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائب منذ 2013 .