AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد فتحي يتلقى عرضا من الدوري الإماراتي

السبت 25/يناير/2020 - 01:34 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
Advertisements
عبدالله هشام
تلقي أحمد فتحي نجم النادي الأهلي عرضا رسميا من أحد أندية الدوري الإماراتي استعدادا للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خصوصا بعد قرب انتهاء عقده مع المارد الأحمر .

ويشعر أحمد فتحي بحالة من الغضب بسبب اقتراب نهاية عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي  وعدم فتح باب المفاوضات سواء بالتجديد أو الرحيل.

وحتى الوقت الحالي لم تبث الإدارة والجهاز الفني في أمر رحيل أحمد فتحي خلال الانتقالات الشتوية أو تجديد التعاقد معه لمواسم أخرى مع القلعة الحمراء .

ويسعي النادي الأهلي للحصول علي صفقات جديدة قوية لمواصلة المشوار الناجح مع فايلر في بطولة الدوري وحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائب منذ 2013 . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر مقرب من بغداد بونجاح يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لـ الأهلي

أحمد فتحي يرد على أنباء انتقاله لـ الزمالك

شبح الأهلي وراء طلب المحمدي الرحيل عن الإسماعيلي .. خاص بالتفاصيل

أخبار الأهلي | تفوق كاسح للزمالك على المارد الأحمر في البطولات القارية | حقيقة تمرد باهر المحمدي

أحمد فتحي غاضب من شائعات رفضه تجديد تعاقده مع الأهلي

الوحدة السعودي يكشف حقيقة اقترابه من ضم وليد أزارو

ترشيحاتنا

لا أستطيع القيام بذلك.. انهيار الممرضات في مستشفيات الصين | صور

خفض ضغط الدم والسكر.. 10 فوائد لن تصدقها للاستحمام بالماء الساخن

دفعت الثمن من شعرها.. شاب ينتقم من ابنة عمه بعد أن تركته لتتزوج غيره..صور

سيدة تصاب بحالة ذهول بعد استلامها سندوتش من مطعم شهير.. صور

كورونا.. الفيروس القاتل يضرب دولا جديدة في أوروبا وجنوب شرق آسيا للمرة الأولى

نصائح بارتداء الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من انخفاض 7 درجات ليلا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور

أهرامات الجيزة تزين ميدان شهداء بورسعيد في احتفالات الشرطة.. تفاصيل

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور