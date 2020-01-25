توقعات بوفاة 65 مليون شخص بأنحاء العالم خلال 18 شهرا بسبب كورونا

أزمة جديدة يواجهها العالم قد تكون أشد وأخطر من أي أسلحة أو حروب، فى ظل انتشار فيروس كورونا في الصين بسرعة مرعبة وظهوره في عدد من الدول الأخرى كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعض الحالات، ليصبح الفيروس الخطر الأكبر الذى يهدد العالم خلال الفترة الحالية.





وفي هذا السياق قام العلماء وخبراء الصحة بأمريكا، بإجراء محاكاة عن تطور الفيروس القاتل "كورونا" خلال العام والنصف القادمين، وجاءت النتيجة أن هناك حوالي عشرات الملايين من الأشخاص ستزهق روحهم تأثرًا بالفيروس.





ووصل العلماء بمركز جونز هوبكنز للأمن الصحي إلى هذا التوقع من خلال قيامهم بتصميم نموذج وبائي افتراضي على جهاز الكمبيوتر، وكانت النتيجة هي أن الفيروس سيقضي على 65 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم في غضون 18 شهرا، وفقًا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





فقد بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الفيروس 41 شخصا، بينما أصيب أكثر من 1300 شخص، ويتوقع العلماء أن العدد سيشهد زيادة كبيرة خلال الأيام المقبلة، كما تشير المحاكاة إلى أن الدول العالم أجمع ستعاني من فيروس الكورونا خلال الـ6 أشهر المقبلة.





وفي الحقيقة أن المركز الصحي قد أصدر تحذيرات منذ 3 أشهر مضت بانتشار الفيروس على نطاق واسع، وقال الدكتور "إريك تونر" احد كبار الباحثين في مركز جونز هوبكنز: "لم أشعر بالصدمة عندما انتشرت أنباء بانتشار فيروس كورونا في ووهان أواخر ديسمبر الماضي".





وأوضح "تونر" قائلًا: "لا نعلم حتى الآن مدى قدرة فيروس كورونا على نقل العدوى، كل ما نعلمه أنه ينتشر من خلال انتقاله من شخص لآخر، وكذلك يعتبر كورونا أقل في حدتها من فيروس السارس، لذلك فالأمر مطمئن، ولكن قد يكون أكثر قابلية للانتقال من السارس".





الجدير بالذكر أن فيروسات "كورونا" تسبب التهابات في الجهاز التنفسي، وتؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد.







