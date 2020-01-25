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رياضة

اتحاد جدة السعودي يقترب من ضم أيوب الكعبي

السبت 25/يناير/2020 - 04:29 م
أيوب الكعبي
أيوب الكعبي
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إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية سعودية، التطورات الأخيرة في مفاوضات اتحاد جدة السعودي، مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن إدارة نادي الاتحاد، لم تغلق بعد ملف المفاوضات مع الكعبي، حيث توصلت لاتفاق مع اللاعب للحصول على خدماته، بانتظار الحسم النهائي خلال اليومين المقبلين.

وأضافت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن سيتم قيد الكعبي بديلًا عن البرازيلي جوناس دي سوزا، أو مواطنه الحارس مارسيلو جروهي في حال إتمام الصفقة.

وأشارت إلى  أن يوجد تحركات من إدارة الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين، بعد ضم لاعب التعاون عبد المجيد السواط لصفوف الفريق بدءًا من الموسم المقبل.
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