تفاصيل جديدة عن القصف الإيراني لـ عين الأسد.. سقوط 70 قتيلا و200 مصاب

كشف وزير الدفاع الإيراني الأسبق العميد أحمد وحيدي عن تفاصيل جديدة حول عدد القتلى الأمريكيين جراء القصف الإيراني لقاعدتي "عين الأسد" و"أربيل" في العراق، والذي جاء نتيجة لقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في غارة أمريكية بالعراق.





وقال وحيدي، خلال كلمة له في جامعة اصفهان "نحن متأكدون أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق أوقع 70 قتيلًا و 200 مصاب كحد أقل".





ونفت أمريكا وقوع أي إصابات في صفوفها، ثم أعلنت منذ أيام إصابة 11 جنديا أمريكيًا بارتجاج دماغي في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد.





وحول الطائرة الأوكرانية قال وحيدي "لقد وقعت الحادثة في ظروف حربية كاملة وكان بإمكان إيران أن لا تعلن عنها مثلما تصرفت أمريكا وترامب في قضية هجومنا الصاروخي".





وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن سقوط الطائرة الأوكرانية تم بدفاعاتها الجوية عن طريق الخطأ بعد اقترابها من مركز عسكري حساس.





وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ، أمس الجمعة، أنه تم تشخيص 34 عسكريا بإصابات في المخ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق في وقت سابق من الشهر الحالي.





وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان للصحفيين إن ثمانية عسكريين نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا تم نقلهم إلى الولايات المتحدة.