انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم /الثلاثاء/، بتأثر من تراجع مؤشر قطاع المال.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن المؤشر العام تراجع بمقدار 0.61 نقطة مسجلا 1901.85 نقطة، كما انخفض المؤشر الإسلامي بمقدار 1.14 نقطة مسجلا 899.03 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 969 ألفًا و257 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 240 ألفًا و782 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 69.78% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.