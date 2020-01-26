مدحت صالح يحيي حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص تحت رعاية السيسي اليوم

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم فعاليات حفل افتتاح الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي فى أكبر تجمع في تاريخ حركة الاولمبياد الخاص للاعبين الافارقة، تحتضنهم القاهرة بعد أن اكتمل وصول لاعبون من 42 دولة افريقيا.





وتشهد الألعاب لأول مرة مساواة عدد اللاعبين الذكور مع الاناث 50-50 حيث يتنافسون في اربع رياضات هى خماسيات كرة القدم وكرة السلة والعاب القوى والبوتشى ، وتستمر الألعاب حتى يوم 31 يناير ، وهو أخر أيام رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الافريقية وتعد العاب الاولمبياد الخاص أكبر حدث إنساني تشهده القارة السمراء.





يقام حفل الافتتاح على ستاد الدفاع الجوي 30 يونيو بالتجمع الخامس ووفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص يبدأ بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية ، ثم دخول الإعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر ، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبد الوهاب ، ثم كلمة للرئيس الإقليمي افريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز ، وتتواصل الكلمات بكلمة للاعبين يلقى احد اللاعبين الافارقة وكلمة الحكام والمدربين ، ثم قسم اللاعبين ، ورفع الاعلام ، ثم دخول الشعلة وايقادها يجري بها عدد من اللاعبين الافارقة ، ثم إعطاء الاذن بانطلاق الألعاب ليبدأ بعدها حفل الافتتاح بعد أن تكون جميع الفرق المشاركة قد اخذت اماكنها في ستاد الدفاع الجوي .





- فيه أمل بصوت مدحت صالح :





تحمل اغنية حفل الافتتاح التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر وقام بتلحينها الملحن بلال سرور عنوانا موحيا ومعبرا يحمل في كلماته الكثير من معاني الأمل والتحدي والعزيمة والاصرار بعنوان " فيه أمل " وقام بتوزيع اللحن هاني ربيع، ويقوم بالغناء المطرب الكبير مدحت صالح باللغة العربية بينما تغنى باللغتين الانجليزية والفرنسية كنزى تركي والكلمات باللغتين كتبهما لياسمين العبد.، وقام بالتوزيع الموسيقى هاني ربيع وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، ويشارك بعزف اللحن جيتار أحمد حسين، والساكس رضا.

- ايبونتو ودعوة للأخوة





ويحمل الاستعراض اسم (ايبونتو) وهي من لغات البانتو في جنوب أفريقيا، وتشير إلى مفهوم قريب من المفاهيم الإنسانية و "الأخوة". في جنوب أفريقيا هذا المصطلح تم استخدامه، وخاصة من قبل الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا الحائز على جائزة نوبل للسلام والاستعراض من تصميم واخراج خالد مهيب، مي ابراهيم، هدير حلمى تحت اشراف مناضل عنتر المدير الفني لفرقة الرقص المسرحي المعاصر.





- افتتاح برنامج الكشف الصحي ومؤتمر قمة الشباب :





قام رئيس اللجنة العليا المنظمة مهندس ايمن عبد الوهاب وماري ديفيز الرئيس التنفيذي وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمي لأفريقيا بافتتاح برنامج الكشف الصحي على اللاعبين والذى يشارك فيه اكثر من 350 من المتطوعون والأطباء ومن طلاب السنوات النهائية من كليات الطب بالجامعات المصرية ، لإجراء الكشوفات الصحية على 515 لاعبا ولاعبه حيث سيتم اجراء الكشف على كل لاعب في ست مجالات وهى كشف العيون والاسنان والاذن والصحة النفسية والعلاج الطبيعي والتغذية السليمة وهي من بين 8 محاور يشملها برنامج الكشف الصحي على اللاعبين ، ويقود البرنامج مجموعة من الأساتذة والأطباء من 6 دول عربية وافريقية الى جانب مجموعه من الأساتذة والأطباء المصريين .





افتتاح قمة الشباب بمشاركة 10 دول:





وافتتح المؤتمر الإقليمي لقمة الشباب بمشاركة 9 دول عربية إضافة الى جنوب افريقيا، ويعد المؤتمر احد المبادرات التي يحرص عليها الاولمبياد الخاص والتي يجتمع فيها الشباب من ذوى الإعاقة الفكرية الى جانب اقرانهم من غير المعاقين، وقاموا بتقديم فكرة او مشروع مشترك، حيث سيقوم كل وفد بتقديم مشروعه الخاص على مدى أيام المؤتمر الثلاث ويتم مناقشته من قبل المشاركين ، واهم ما يميز هذا المؤتمر هو تطوع عدد كبير من الشباب من غير المعاقين بإعداد اغنية خاصة له ، وفيلم دعائي يدعو للدمج وقبول الاخر ، وشهد افتتاح المؤتمر القاء سيرن بالمبو من الاولمبياد الخاص الدولي كلمة ثم ماري ديفيز والمهندس ايمن عبد الوهاب ، وتم توقيع اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة من خلال صندوق السكان ، وقامت هادية حسنى لاعبه ومدربة بتقديم المؤتمر ، وتحدث برايت فيلد شادي من بوتسوانا وهو متحدث رسمي سابق باسم اللاعبين 2015-2019)، ثم تحدثت هايدي حازم شابة من القادة ومريم عزب ولاعبه واميرة فرج التي مثلت الجامعة الامريكية .





رؤساء الوفود يشيدون بالسيسي والشعب المصري:





أشاد رؤساء وفود الدول الأفريقية المشاركة في أول العاب بمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الأفريقي وحكومتها وشعبها على استضافتهم لأول العاب افريقية تشهدها القارة السمراء.





وكان اجتماع رؤساء الوفود الذي ترأسه د. عماد محي الدين وشريف الفولى عضوا اللجنة التنفيذية العليا بحضور جميع رؤساء اللجان العاملة في الألعاب د. محمد الزيدي رئيس اللجنة الإعلامية، د. باسم التهامى رئيس لجنة المسابقات، عمرو الطحاوي رئيس لجنة العمليات، طارق محسن رئيس لجنة الإقامة والاعاشة ، العميد حسام بدر رئيس لجنه البروتكول ، د. شريف أبو العنيين رئيس لجنة المتطوعين ، د. مصطفى شوقي رئيس لجنة التسجل ، احمد سعد رئيس لجنة الانتقالات.





وحضر من رؤساء الوفود بوركينا فاسو أنيك بيكبوم، بوروندي جان كلود، ساحل العاج أربان أماني ، جيبوتي علي محمد ، إثيوبيا الدكتور سلام ،غينيا بينتو كابا ، كينيا سوزان ماسيلا ، موريشيوس ساتياغان شويتون ، ملاوي دوريس السويدي، رواندا باتريك وهير،،السنغال راجح ديوري ،سيشيل هيلين إرنيستا ، أنسيلا سميث جنوب أفريقيا ، جنوب السودان ديفيد دانيال لوبانج ، السودان سلافة البنا ،وغو كومي أدوتويو ، زامبيا تشيلو مويدوكير ، زيمبابوي بول كاوندا.





وتناول الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة بالألعاب، وتم الرد من اللجنة المنظمة ورؤساء اللجان على كافة الأسئلة والاستفسارات من رؤساء الوفود المشاركة .