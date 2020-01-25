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ثقافة

حفيدة نيلسون مانديلا: عشنا حياة صعبة وهربنا من جنوب أفريقيا

السبت 25/يناير/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
بدأت ندوة "اللقاء الفكري" والتي تستضيف نادليكا مانديلا ناشطة اجتماعية وسياسة ومؤلفة وحفيدة نيلسون مانديلا، وقالت إن هذه هي أول زيارة لها إلى مصر وكانت تتمنى أن تراها. 

وعن حياة أبناء المشاهير قالت كذبة كبيرة من يعتقد ان أبناء مناضل سياسي كان يصنف أنه إرهابي،  يعيشون حياة مرفهة، لافتة إلى أن جدها لم يساعد أحداً منهم لتقلد مناصب عالية، بل على العكس هربوا من جنوب أفريقيا وعاشوا حياة صعبة جدا.

وأكدت مانديلا خلال ندوته المقامة بالقاعة الرئيسية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51،  أن الأيقونة السياسية لم تساعد عائلتها ان تعيش حياة سهلة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.
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