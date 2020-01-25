التضامن تكشف دور الرقابة على دور الأيتام لمنع التعذيب والتعديات الجسدية.. شاهد

قال الدكتور علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن، إن الوزارة وضعت آليات جديدة لدور الرعاية للأيتام ووضع برامج جديدة للتعامل بها مع الأطفال.





وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن معظم المشاكل التى تكون بداخل دور الرعاية تكون من العامل البشري.





وتابع معاون وزيرة التضامن، أن من أهم المشاكل التي تم التعامل معها من قبل وزارة التضامن داخل دور الرعاية معاملة الأطفال وعدم الاهتمام بهم.





وأوضح الدكتور علاء عبد العاطي، أن فرق التدخل السريع تقوم بزيارات مفاجئة على جميع دور الرعاية على مستوى جميع محافظات مصر للاطمئنان على التعاملات مع الأطفال ومتابعة العمل داخل الدور.





وأشار إلى أن، وزيرة التضامن نيفين القباج قامت بزيارة مفاجئة على دار الرعاية "أخوين" لاطمئنان على حالات البنات اللاتي قمن بالشكوى من مدير الدار السابق لما يفعله معهن من تحرشات لفظية.