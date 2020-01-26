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أخبار العالم

طائرات مجهولة.. قصف موقعين للحرس الثوري الإيراني في سوريا

الأحد 26/يناير/2020 - 07:21 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة "الحرة" الأمريكية بأن طائرة استهدفت مليشيات إيرانية بالقرب من الحدود العراقية السورية في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت إن الطائرة المجهولة أغارت أمس السبت، على موقعين في قرى خارج مدينة الميادين، يعود أحدهما للحرس الثوري الإيراني، ويتبع الثاني "لواء فاطميون" الأفغاني التابع للحرس الثوري أيضا.

فيما لم ترد المزيد من التفاصيل بشأن وقوع قتلى أو مصابين جراء القصف.

ولفتت القناة إلى أن المليشيات الإيرانية أو المعارضة السورية في حالة تأهب منذ مطلع يناير الجاري، بعد غارات استهدفت مواقعها في منطقة البوكمال في دير الزور.
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