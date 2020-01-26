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أخبار العالم

عدم التزام بالمهنية.. وزير الخارجية الأمريكي يهاجم الصحفيين من خصوم ترامب

الأحد 26/يناير/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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أ ش أ
انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عدم التزام الصحفيين، من خصوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأبسط قواعد اللياقة الصحفية وخصوصًا ما يتعلق بالكشف عن تصريحات خاصة تكون خارج إطار الحوارات المسجلة.

جاء ذلك في سياق بيان أصدره بومبيو، عقب إجرائه مقابلة مع الصحفية ميري لويز كيلي مراسلة الإذاعة الرسمية الأمريكية حيث اتهمها في البيان بالكذب مرتين، الأولى في الإعداد للمقابلة والثانية في عدم الالتزام بالاتفاق بعدم نشر الحديث الشخصي الذي أعقب الحوار.

وقال بومبيو إنه من المخجل أن هذه الصحفية اختارت أن تخالف أبسط قواعد الصحافة واللياقة .. مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعتبر مثالًا على مدى عدم تخبط وسائل الإعلام من خصوم الرئيس ترامب في سعيها نحو النيل منه ومن إدارته.

وأضاف أنه لا عجب أن الشعب الأمريكي لا يثق في العديد من هذه الوسائل الإعلامية عندما تظهر بشدة أجندتها وتغيب عنها النزاهة المهنية.

وكانت الصحفية التي ذكرها بومبيو في بيانه قد أجرت معه حديثا معه ركزت فيه على إيران ثم تطرقت إلى قضية أوكرانيا بصورة أشعرت الوزير بالحرج، وهي مركز محاكمة الرئيس ترامب في الكونجرس حاليًا، مما جعله يتحدث إليها بانفعال بعد الحوار وكشفت الصحفية عما دار خلال ذلك الحديث.
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