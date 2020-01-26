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أخبار العالم

أردوغان يزعم: حفتر لم يلتزم بمسار السلام لا في موسكو ولا برلين

الأحد 26/يناير/2020 - 09:12 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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رحيم يسري
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الملف الليبي سيكون على رأس الملفات المطروحة خلال زيارته إلى الجزائر.

وأضاف أردوغان في كلمة قبيل توجهه للجزائر أن أجهزة الدولة تقيم الأضرار في  لازيغ وملاطيا وسنتخذ التدابير اللازمة حيال ذلك، في إشارة إلى الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وزعم  أردوغان أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لم يلتزم بمسار السلام لا في موسكو ولا برلين، وذلك رغم خرق ميليشيات الوفاق لوقف إطلاق النار.

ودعا أردوغان إلى تحرك سريع لحل الأزمة الليبية.

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجزائر، الأحد، في زيارة عمل تمتد إلى يومين، سيناقش خلالها أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأوضاع في المنطقة والعلاقات بين البلدين.
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