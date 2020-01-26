أردوغان يزعم: حفتر لم يلتزم بمسار السلام لا في موسكو ولا برلين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الملف الليبي سيكون على رأس الملفات المطروحة خلال زيارته إلى الجزائر.





وأضاف أردوغان في كلمة قبيل توجهه للجزائر أن أجهزة الدولة تقيم الأضرار في لازيغ وملاطيا وسنتخذ التدابير اللازمة حيال ذلك، في إشارة إلى الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.





وزعم أردوغان أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لم يلتزم بمسار السلام لا في موسكو ولا برلين، وذلك رغم خرق ميليشيات الوفاق لوقف إطلاق النار.





ودعا أردوغان إلى تحرك سريع لحل الأزمة الليبية.



