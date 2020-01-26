AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الطماطم بـ 5.60 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

الأحد 26/يناير/2020 - 09:40 ص
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
Advertisements
قسم الاقتصاد
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد، 26 يناير 2020، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور.

تراوحت أسعار الطماطم بين 2 جنيه و5.60 جنيه بتراجع 5 قروش، والبطاطس بين 3 و4.5 جنيه.

وسجل البصل بين 3 و6 جنيهات، والكوسة بين 6 و9 جنيهات بارتفاع جنيه، والفاصوليا بين 8 و14 جنيها بزيادة جنيهين.

وتراوح الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، وسجل الباذنجان الرومي بين 2 إلى 4 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيها، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، بطاطا من 2 إلى 4 جنيهات. 

فيما يتعلق أسعار الفاكهة، سجلت أسعار البرتقال بلدي بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه والجوافة بين 5 و9 جنيهات.

وسجل الليمون البلدي بين 7 و11 جنيها، الفراولة بين 4 و9 جنيهات والكانتلوب من 4 و7 جنيهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12-12-2019

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 15-1-2019

البصل بـ 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 16 -1-2020

كيلو البطاطس يسجل 4.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18-1-2020

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 19-1-2020

الكوسة بـ 8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 20 -1-2020

ترشيحاتنا

علاج الفتور في العبادة .. نصائح العلماء

أهم الأخبار.. قرار عاجل من أمريكا بسبب الكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والزمالك يعاقب شيكابالا

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

شاهد.. مايا دياب بإطلالة جريئة من الشارع

بعد وفاة 56 شخصا.. الصين تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا الجديد

هنفطر إيه النهاردة.. أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي والحلو عصير الكركديه بالتوت

AdvertisementS

بعد وفاة 56 شخصا.. الصين تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا الجديد

هل الحجامة موجودة في الشريعة الإسلامية؟

أهم الأخبار.. قرار عاجل من أمريكا بسبب الكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والزمالك يعاقب شيكابالا

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

من داخل الصين .. الولايات المتحدة تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا

شبورة وانخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

يظهر بالصين ويقتل 33 مليوناً.. بيل جيتس يتنبأ بـ فيروس كورونا الجديد قبل 6 سنوات.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

بعد مشاهير هوليوود .. رشدي أباظة وفنانو زمان يشاركون في تحدي دوللي الجديد

عقب ظهوره في كثير من الدول .. طرق الوقاية من فيروس كورونا .. شاهد

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 26 -1- 2020.. فيديو

ممرضة صينية تكشف عن أرقام صادمة لضحايا فيروس كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض