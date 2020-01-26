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محافظات

رفع درجة الاستعداد في سيناء لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 26/يناير/2020 - 10:00 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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احمد صالح
كلف الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إدارة الطب الوقائي بالمديرية برفع درجة الاستعداد بعد ظهور فيروس كورونا بدولة الصين، وذلك بتكثيف نقاط الترصد النشط ونشر الوعي الصحي والتوعوي للمواطنين، خاصة أن هذا المرض يتشابه في أعراضه مع الأنفلونزا والبرد العادي. 

من جانبه أوضح الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، أن مديرية الصحة اتخذت كافة الخطوات والإجراءات للترصد النشط والإيجابي لأي حالة مرض معدٍ. 

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وقال محسن صبحي مراقب عام مديرية الصحة، إن فيروس كورونا هو فيروس من أحد أجناس الفيروسات التي تنتمي إلى عائلات الفيروسات التاجية، ويمكن أن تسبب أمراضا تتراوح في شدتها من نزلة برد إلى متلازمة تنفسية حادة شديدة، بما في ذلك الحمى والسعال وصعوبة التنفس، ومثلها كمثل الفيروسات التاجية الأخرى.

كما أن الفيروس ينتقل من شخص لآخر عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، الاختلاط المباشر الرزاز المتطاير لمس أدوات المريض ثم لمس الأنف أو الفم أو العين، ويمكن أن ينتشر أيضًا عبر الأسطح الملوثة، مثل مقابض الأبواب.

وأضاف فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام، أن الوقاية من الفيروسات عامة هي..غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، تطهير الأسطح التي تتلوث سريعًا، تجنب التواصل المباشر مع المصابين، تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، تغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس، عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية، وتجنب السفر غير الضروري إلى دولة الصين في الوقت الراهن. 
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