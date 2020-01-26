يلا يا أهلي يشعل تويتر .. ومغردون: أوعوا تخذلونا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من الهاشتاجات #افريقيا_يا_اهلي ، #يلا_يا_اهلي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





يارب يا عالي انصر الأهلي الغالي🤲🏻

اللهم اجعلها ليلة اهلاوية سعيدة

#يلا_يا_اهلي

#افريقيا_يا_اهلى





واثقين في ربنا ثم فيكم وفي إرادتكم وإصراركم نتمنى نشوفكم اليوم كما عودتونا جميعا رجال أبطال💪🏻✌🏻

وبعون الله وفضله #افريقيا_يا_اهلى

متعود فى الأزمات ، تصنع المعجزات.. ⁩

#افريقيا_يا_اهلى

انتو وعدتونا اوعوا تخذلونا ✋😟

#افريقيا_يا_اهلى

يالا يا اهلى

جمهورك مستنيك تفرحه

وانت قادر على كده

#افريقيا_يا_اهلى