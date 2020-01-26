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ثقافة

3 كتب أعجبت بها سما المصري في معرض القاهرة.. تعرف عليها

الأحد 26/يناير/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

 زارت سما المصري معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، المنعقدة حاليًا في مركز المعارض بالتجمع الخامس.


واحتشد الجمهور حول سما المصري، لالتقاط الصور معها.


 وأعجبت سما بالعديد من الكتب، ومن أبرزها كتاب " طلق مراتك.. تحبها أكتر"، و" خطيبتي العذراء حامل"، و"مودموزيل حتى العاشرة مساء".


وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.


وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.


الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».


 وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

3 كتب أعجبت بها سما المصري في معرض القاهرة.. تعرف عليها
3 كتب أعجبت بها سما المصري في معرض القاهرة.. تعرف عليها
3 كتب أعجبت بها سما المصري في معرض القاهرة.. تعرف عليها
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