68 ألف جنيه وحجر على رأسه.. أمن الجيزة يكشف لغز مقتل مقاول وإلقاء جثته في ترعة.. تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية لغز مقتل مقاول بالجيزة وإلقاء جثته في ترعة على طريق أسيوط .





تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (مقاول - مقيم بدائرة القسم وأصل إقامته ببنى سويف) بخروج شقيقه (مقاول - مقيم بذات العنوان) من مسكنهما بدراجة نارية ولم يعد إلى المنزل.









تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وأسفرت جهود البحث عن العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتغيب بدائرة القسم.





وأسفرت الجهود عن تحديد شخصية تاركها صديق المتغيب (كهربائى - مقيم بدائرة القسم).





توصلت التحريات إلى أن المذكور مدين للمبلغ بغيابه بـ (68 ألف جنيه) قيمة شراكة بينهما فى أحد المقاهى.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقيامه باستدراج المجنى عليه لمحل سجائر خاص بشقيقه كائن بدائرة القسم، ولدى وصوله باغته بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر أودت بحياته، وعقب ذلك إتصل بـ(شقيقه مالك محل السجائر، زوج شقيقتهما عامل بالمحل - مقيمان بدائرة القسم).





وطلب منهما مساعدته فى التخلص من الجثة حيث استأجر العامل سيارة ملاكى ملك صديق له - سائق - مقيم بدائرة القسم وقاموا بنقل الجثة بإستخدامها والتخلص منها بإلقائها بإحدى الترع على طريق "القاهرة/ أسيوط" الزراعى، تم إستهداف المتهمان وضبطهما والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة.





وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهم المذكور أقرا بها، وبسؤال مالك السيارة أيد ما جاء باعترافات المتهم وقرر بسابقة قيام العامل بإستئجار السيارة منه بزعم قضاء واجب عزاء وعقب إعادته للسيارة عثر بحقيبتها على آثار دماء والاستفسار منه عن ذلك أخبره بقيامه بشراء كمية من اللحوم مما نتج عنه وجود آثار الدماء المشار إليها.



