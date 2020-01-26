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فن

محامي محمد الشرنوبي يكشف لـ صدى البلد آخر تطورات الأزمة مع سارة الطباخ

الأحد 26/يناير/2020 - 03:28 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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آيه عاطف
أكد حسام لطفي، المحامي، أن دعوى محمد الشرنوبي لفسخ عقده مع شركة "Earth production" المملوكة لـ سارة الطباخ، شطبت في إطار توافق على إتاحة المجال لتدخل غرفة صناعة السينما.

وقال حسام لطفي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "كانت هناك جلسة في نفس اليوم لنظر شكوى شركة إرث برودكشن ضدها ولم تستمر الشركة في دعواها بالتعويض وانسحبت تاركة الدعوى للشطب، وحرصا من جانبنا على التمسك باختصاص الغرفة بفض النزاع طبقا للبند ٨-٢ من العقد، جددنا الدعوى من الشطب وأثبتنا قبولنا بالغرفة كمحكم".

وأضاف: "ذكرنا ذلك في عريضة تجديد الدعوى من الشطب وحدد لنظر الجلسة ٨-٢، وبالتالي فالفنان متمسك بالفسخ ولم يتراجع عنه وتتولى لجنة الشكاوى بالغرفة مهامها حاليا لحساب قيمة مستحقات الفنان التي لم يقبضها".
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