محامي محمد الشرنوبي يكشف لـ صدى البلد آخر تطورات الأزمة مع سارة الطباخ

أكد حسام لطفي، المحامي، أن دعوى محمد الشرنوبي لفسخ عقده مع شركة "Earth production" المملوكة لـ سارة الطباخ، شطبت في إطار توافق على إتاحة المجال لتدخل غرفة صناعة السينما.





وقال حسام لطفي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": " كانت هناك جلسة في نفس اليوم لنظر شكوى شركة إرث برودكشن ضدها ولم تستمر الشركة في دعواها بالتعويض وانسحبت تاركة الدعوى للشطب، وحرصا من جانبنا على التمسك باختصاص الغرفة بفض النزاع طبقا للبند ٨-٢ من العقد، جددنا الدعوى من الشطب وأثبتنا قبولنا بالغرفة كمحكم".



