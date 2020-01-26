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رياضة

أول تعليق من صلاح محسن بعد رحيله عن الأهلي

الأحد 26/يناير/2020 - 03:33 م
صلاح محسن
صلاح محسن
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مجدي سلامه
علق صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، على  انتقاله إلى سموحة، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال صلاح محسن في تصريح خاص لـ صدى البلد":" الفترة القادمة بمثابة حياة أو موت بالنسبة لي، لإثبات ذاتي، والعودة من جديد".

واضاف صلاح محسن:" أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي، من أجل المشاركة بصفة أساسية مع سموحة، واستعادة مستواي المعهود".

كان النادي الأهلي، وافق، اليوم، الأحد، على إعارة نجم الفريق الأول لكرة القدم صلاح محسن، إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر مقابل مليون و250 ألف جنيه. 

يذكر أن صلاح محسن جاء إلى الأهلي قادما من إنبي موسم 2018-2019 مقابل 20 مليون جنيه لمدة 4 مواسم.
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