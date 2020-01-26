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أخبار العالم

الصدر يتراجع عن دعوته لمظاهرات مناهضة لأمريكا.. لهذا السبب

الأحد 26/يناير/2020 - 03:56 م
الزعيم العراقي مقتدى
الزعيم العراقي مقتدى الصدر
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رويترز
أفاد مكتب الزعيم العراقي مقتدى الصدر بأن الصدر ألغي المظاهرات المناهضة للولايات المتحدة في العراق لتجنب فتنة داخلية.

 أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أنه ألغى اليوم الأحد مظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة في العراق لتجنب "فتنة داخلية".

وقال بيان صادر عن مكتب الزعيم العراقي مقتدى الصدر في وقت سابق من اليوم إنه يدعو لمظاهرات اليوم الأحد في بغداد ومدن عراقية أخرى ضد السفارة الأمريكية.

وأضاف البيان "ندعوكم اليوم الأحد... إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية وأذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر".

وصادق البرلمان العراقي، الأسبوع قبل الماضي، على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.

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