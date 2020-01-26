الأربعاء.. الأوبرا تنظم أمسية فنية احتفاء بأسمهان

ينظم صالون الأوبرا الثقافي احتفاءً بالمطربة أسمهان، أمسية فنية في السابعة مساء الأربعاء 29 يناير الجاري، على المسرح الصغير.





وتستضيف الأوبرا عادل السيد رئيس جمعية محبي فريد الأطرش، الناقد اللبناني دكتور محمود الأحمدية، ويدير الأمسية الفنان أمين الصيرفي، ويتخلله فيلم تسجيلي بعنوان "لحن لم يتم" يتناول مشاهد من حياة الفنانة الراحلة، وأهم أعمالها إلى جانب فقرات غنائية للمطربتين الصاعدتين فرح وأسمهان عادل، والمغربية إيمان بن يحيى بمصاحبة الموسيقار هاني نديم .





يذكر أن أسمهان تنتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز، والتي لعبت دورا هاما في التصدي للاستعمار الفرنسي، اسمها الحقيقي آمال فهد فرحان إسماعيل الأطرش، وهي شقيقة الفنان الكبير فريد الأطرش، وانتقلت معه بصحبة أمهما وشقيقهما فؤاد إلى العيش في القاهرة، ورحلت عام 1944 بعد رحلة فنية قصيرة، إثر حادث إذ سقطت سيارتها وهي في طريقها إلى رأس البر في ترعة.











