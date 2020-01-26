وزير الرياضة يهنئ أبطال الدوري العالمي للكاراتيه ويشيد بالنتائج المشرفة

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أبطال الكاراتيه المصرى المشاركين فى بطولة الدورى العالمى(البريميرليج) 2020 المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس والمؤهلة لاولمبياد طوكيو بعد فوزهم ب4 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين .





فاز البطل المصرى محمد رمضان بالميدالية الذهبية فى منافسات الدورى العالمى وزن 84 كجم بعد فوزه على اسطورة اليابان اراجاويتوج ، كما توجت البطلة فريال اشرف بالميدالية الفضية ، وحققت رضوى سيد ميدالية برونزية فى وزن 50 كجم بعد الفوز على بطلة ايران 4/1 ، وفازت ايضا سهيلة ابو اسماعيل ببرونزية وزن 68 كجم بعد فوزها على منافستها اليابانية .





أثنى صبحى على الجهد المبذول من قبل اللاعبين للخروج بهذه النتائج المشرفة التى تضاف الى سجل الرياضة المصرية.





كما اكد صبحى انه يتابع مشاركات الأبطال المصريين فى مختلف البطولات العالمية والقارية والمؤهلة منها لاولمبياد طوكيو وذلك فى اطار اهتمام وزارة الرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لاحراز المزيد من الانجازات.