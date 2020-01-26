AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد فرض رسوم بالمخالفة للقانون.. زراعة البرلمان توصي برفع الظلم عن المزارعين

الأحد 26/يناير/2020 - 07:09 م
النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري
Advertisements
فريدة محمد- ماجدة بدوي- محمود فايد

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برفع الظلم عن المزارعين المتضررين من التطبيق الخاطئ للقانون بشأن فرض رسوم حق انتفاع على "المغروسات" بأراضى طرح النهر، على ان يتم تصحيح ذلك الخطأ في كتاب دورى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التعديل وإفادة اللجنة به.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلبا الإحاطة المقدمان من  النائب صابر عبدالقوي، بشأن المغالاة في أسعار مقابل حق الانتفاع بأراضي طرح النهر وخاصة أراضي البساتين، و بشأن عدم قيام وزارة الموارد المائية والري برفع نواتج تطهير الترع والمصارف ما يعيق المرور على الطرق.


وتضمنت الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكباري الواقعة بمركز شربين محافظة الدقهلية.

 

من جانبه استعرض النائب صابر عبد القوى، طلب الإحاطة المتعلق بالمغالاة في أسعار مقابل حق الانتفاع بأراضى طرح النهر وخاصة أراضى البساتين، مشيرا الى ان هناك ضررا كبيرا يقع على المزارعين، بسبب تفسير خاطئ للقانون من جانب الضرائب العقارية التي تحصل مقابل الانتفاع لأراضى طرح النهر، حيث تحصل مبالغ مالية باهظة على مغروسات أشجار الفاكهة، بالمخالفة للقانون.


كما طالب بإعفاء المزارعين من دفع مقابل حق الانتفاع للعام الماضى، نظرا لغرق مزروعاتهم، بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل، حيث لم تكتمل زراعتهم ولم يستفيدوا منها، وهو ما تم اثباته رسميا.

 

من جانبه عقب رئيس لجنة الزراعة هشام الحصرى، مطالبا بضرورة رفع الظلم عن الفلاحين، حيث لا يجوز أن يتحملوا نتائج التطبيق الخاطئ للقانون، وشدد على ضرورة محاسبة المسئول المتورط في تطبيق القانون بالخطأ.


وأكد الحصرى، أن اللجنة لن تقبل استمرار ظلم الفلاح، وفى نفس الوقت تحافظ على حق الدولة، في إطار التطبيق الصحيح للقانون .


وأوصت اللجنة، بتعديل ما تم تطبيقه على المزارعين بطريق الخطأ بشأن فرض رسوم وضرائب عقارية على "المغروسات"، على ان يتم تصحيحه في كتاب دورى صادر من مصلحة الضرائب العقارية ، واصلاح الخطأ ورفع الظلم عن المزارعين.


كما أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من مسئولي الرى والضرائب العقارية، والنائب صابر عبد القوى،  لفحص الحالات المتضررة والتأكد من رفع الظلم عنها ، على ان يتم افادة المجلس بالنتيجة الأسبوع المقبل.

 

كما أوصت اللجنة، بإعفاء المزارعين من دفع مقابل حق الانتفاع المقرر، على أراضى الرى التي يزرعونها، وغرقت مزروعاتهم نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل العام الماضى.


وأوصت اللجنة، أيضا بشأن طلب الإحاطة المتعلق بعدم قيام وزارة الموارد المائية والري برفع نواتج تطهير الترع والمصارف ما يعيق المرور على الطرق، بضرورة رفع مخلفات التطهير على الطرق الأسفلتية وداخل الكتل السكنية حتى لا يتسبب في حوادث وأضرار بيئية، بالإضافة الى افادة اللجنة الأسبوع المقبل برد مكتوب من وزارة الرى يوضح كيفية التعامل مع مخلفات التطهير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس زراعة البرلمان يطالب بحسم ملف أسعار توريد القصب والبنجر

التموين تطالب بفرض ضرائب على السكر المستورد

لجبر خاطر الفلاح.. البرلمان يطالب برفع أسعار توريد القصب إلى 900 جنيه للطن.. والتموين تطالب بفرض ضرائب على السكر المستورد

زراعة النواب تلزم الحكومة بالانتهاء من إعداد لائحة قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعي

إغراق السوق بالخشب التركي وفوضى التوك توك والمواقف بمناقشات لجان البرلمان غدا .. الأعضاء يواصلون استعراض قانون البنك المركزي.. ويشهدون إطلاق حملة اتحضر للأخضر

ترشيحاتنا

الترسانة يفتح تحقيقا في واقعة انتقال لاعبين إلى الزمالك مجانا.. صور

سكان عمارات العبور يعيشون لحظات رعب بعد حريق معرض موبيليا .. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

غضب عارم من حكام تونس ضد عصام عبدالفتاح.. تفاصيل

التنبؤات الجوية يزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس.. فيديو

باللون الأسود.. شاهد ياسمين صبري تستعرض جمالها بإطلالة من باريس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جرئ.. شاهد سارة نخلة بـ إطلالة مثيرة

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة