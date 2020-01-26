بعد فرض رسوم بالمخالفة للقانون.. زراعة البرلمان توصي برفع الظلم عن المزارعين

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برفع الظلم عن المزارعين المتضررين من التطبيق الخاطئ للقانون بشأن فرض رسوم حق انتفاع على "المغروسات" بأراضى طرح النهر، على ان يتم تصحيح ذلك الخطأ في كتاب دورى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التعديل وإفادة اللجنة به.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلبا الإحاطة المقدمان من النائب صابر عبدالقوي، بشأن المغالاة في أسعار مقابل حق الانتفاع بأراضي طرح النهر وخاصة أراضي البساتين، و بشأن عدم قيام وزارة الموارد المائية والري برفع نواتج تطهير الترع والمصارف ما يعيق المرور على الطرق.





وتضمنت الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكباري الواقعة بمركز شربين محافظة الدقهلية.

من جانبه استعرض النائب صابر عبد القوى، طلب الإحاطة المتعلق بالمغالاة في أسعار مقابل حق الانتفاع بأراضى طرح النهر وخاصة أراضى البساتين، مشيرا الى ان هناك ضررا كبيرا يقع على المزارعين، بسبب تفسير خاطئ للقانون من جانب الضرائب العقارية التي تحصل مقابل الانتفاع لأراضى طرح النهر، حيث تحصل مبالغ مالية باهظة على مغروسات أشجار الفاكهة، بالمخالفة للقانون.





كما طالب بإعفاء المزارعين من دفع مقابل حق الانتفاع للعام الماضى، نظرا لغرق مزروعاتهم، بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل، حيث لم تكتمل زراعتهم ولم يستفيدوا منها، وهو ما تم اثباته رسميا.

من جانبه عقب رئيس لجنة الزراعة هشام الحصرى، مطالبا بضرورة رفع الظلم عن الفلاحين، حيث لا يجوز أن يتحملوا نتائج التطبيق الخاطئ للقانون، وشدد على ضرورة محاسبة المسئول المتورط في تطبيق القانون بالخطأ.





وأكد الحصرى، أن اللجنة لن تقبل استمرار ظلم الفلاح، وفى نفس الوقت تحافظ على حق الدولة، في إطار التطبيق الصحيح للقانون .





وأوصت اللجنة، بتعديل ما تم تطبيقه على المزارعين بطريق الخطأ بشأن فرض رسوم وضرائب عقارية على "المغروسات"، على ان يتم تصحيحه في كتاب دورى صادر من مصلحة الضرائب العقارية ، واصلاح الخطأ ورفع الظلم عن المزارعين.





كما أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من مسئولي الرى والضرائب العقارية، والنائب صابر عبد القوى، لفحص الحالات المتضررة والتأكد من رفع الظلم عنها ، على ان يتم افادة المجلس بالنتيجة الأسبوع المقبل.

كما أوصت اللجنة، بإعفاء المزارعين من دفع مقابل حق الانتفاع المقرر، على أراضى الرى التي يزرعونها، وغرقت مزروعاتهم نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل العام الماضى.





وأوصت اللجنة، أيضا بشأن طلب الإحاطة المتعلق بعدم قيام وزارة الموارد المائية والري برفع نواتج تطهير الترع والمصارف ما يعيق المرور على الطرق، بضرورة رفع مخلفات التطهير على الطرق الأسفلتية وداخل الكتل السكنية حتى لا يتسبب في حوادث وأضرار بيئية، بالإضافة الى افادة اللجنة الأسبوع المقبل برد مكتوب من وزارة الرى يوضح كيفية التعامل مع مخلفات التطهير.