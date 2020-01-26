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رياضة

شباب الأهلي يفوز على المصري بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية

الأحد 26/يناير/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي، مواليد ١٩٩٩، على فريق المصري بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ٢٠ من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: فارس طارق – عادل زينهم «دودو» – إبراهيم السيد – مصطفى إلياس.

الوسط: أحمد السيد – عبدالرحمن أشرف «مانو» – وليد مصطفى – محمد شكري – محمد فخري.

الهجوم: فهد جمعة.

وفي الشوط الثاني شارك زياد طارق بدلًا من وليد مصطفى، ومحمد نصير بدلًا من فهد جمعة، وياسر شوقي بدلًا من محمد شكري.

وسجل فهد جمعة الهدف الأول للأهلي في الدقيقة ٣٧ من زمن المباراة، وأضاف محمد فخري الهدف الثاني في الدقيقة ٨٤، قبل أن يختتم البديل محمد نصير الثلاثية بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

بهذا الفوز واصل الأهلي التغريد منفردًا في صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى ٥٠ نقطة، جمعها من الفوز في ١٥ مباراة، والتعادل في خمس مباريات، مسجلًا ٤٨ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٦ هدفًا، علمًا بأنه يواجه الجونة الأحد المقبل على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وياسر رجب مدربًا عامًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبو عبلة طبيبًا، ومحمد حسن مخططًا للأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائيًّا للتدليك.
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