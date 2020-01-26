رئيس حي شرق مدينة نصر: تحويل عزبة الهجانة لمنطقة حضارية مكتملة الخدمات





شدد اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر على كافة إدرارت الحي بالمتابعة المستمرة لاستكمال التطوير فى جميع مناطق الحي طبقا لخطة التطوير لاعادة المظهر الحضاري بناء علي توجهات معالي الوزير اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالاهتمام بجميع المجالات الخدمية.





جاء ذلك خلال تفقد رئيس الحي شرق مدينه نصر اعمال التطوير فى نطاق الحى برفقة مسؤولي الحي.





وأوضح الوصيف أن الأعمال تضمنت المنطقة أسفل كوبرى الجيش بالكيلو ٤.٥ عزبة الهجانة إذ تقوم الشركة الوطنية لادارة وتنمية وإنشاء الطرق بأعمال تطوير المنطقة اسفل الكوبري ومحيطه وذلك لتحويلها من منطقة عشوائيه الي منطقة حضاريه مكتملة الخدمات من حيث انشاء باكيات (محلات) وموقف ( ميكروباص - اتوبيس نقل عام - سرفيس ) و مغسلة عربات وايضا (مخبز" بلدى وافرنجى" - ملعب خماس ومدرجات وغرفة تغيير ملابس - دورات مياه "رجالى وحريمى" وذلك لخدمه المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة٠





كما تفقد أعمال التطوير رفع كفاءة المناطق في نطاق الحي منها منطقة مساكن النقابات بالطوب الرملي وذلك في حضور مدير الشركة القائمة بالتنفيذ ومهندس الشركة ومديري ( إدارة الطرق وإدارة المتابعه الميدانية) بالحي حيث تقوم الشركه بإصلاح الشوارع (تركيب البلدورات وتركيب أنترلوك للأرصفه وإنشاء بالوعات صرف أمطار) ثم رصف الشوارع.





وأكد رئيس الحي علي الشركه المنفذة ومدير إدارة الطرق علي الدقه والسرعه في إنجاز الأعمال وطبقًا للمواصفات الفنية القياسية ٠





كما تابع رئيس الحي إصلاح فازات بكشك الاناره بشارع ابو حيان التوحيدى بالمنطقه السابعه ؛ وتم عمل إصلاح فازات بكشك الاناره بشارع عاصم عبد الحميد بالمنطقه الثامنه ؛ كما تم تركيب ( ١٠) قفيز لأحكام غلق ابواب الاعمده بشارع مسجد السلام؛ علاوة على صيانه ( ١٢) كشاف بشارع أنور المفتى بالمنطقة الأولى وإصلاح كابلات أرضيه بشارع حافظ رمضان بالمنطقه السادسه.





كما تم إصلاح كابلات بعمارات الهيئة العربية للتصنيع و كابلات ارضيه بعمارات اطلس بالمنطقه السادسه فضلا عن كابلات بشارع مقاتلى بالمنطقه السادسه ؛ وكابلات ارضيه بعمارات رامو بأرض الجولف ؛ وكابلات أرضيه بالواحة بالحى العاشر.





كما تم إصلاح كابلات بشارع ابو حيان التوحيدى بالمنطقه السابعه؛ وأسلاك كهربائية بداخل الاعمده بمشروع ٢٠ الطوب الرملى ؛وتم إنارة جميع المناطق المذكورة.





كما تم الانتهاء من إعادة رفع كفاءة اعمدة الإنارة( ٤٧) عمود بشارع البطراوي بالمنطقة الاولي حيث تم خلعها وتأهيلها بقطع الجزء السفلى التالف "نتيجة الصدأ" ورفع كفائتها وعمل فتحة باب ( كابل الكهرباء) وفتحة باب ( صيانة) واعادة تثبيت الاعمدة ومراجعة سلامة الكابلات الكهربائية والوصلات( الخارجية والداخلية) وغلق ابواب الاعمدة بإستخدام(قفيز لكل باب ) لاحكام الغلق ودهانات لجميع الأعمدة وانارة جميع الاعمدة ٠





ورفع كفاءة شارع أنور المفتى بالمنطقة الأولى ( تجريد الأتربة - دهانات البلدورات - إصلاح و انارة جميع أعمدة الإنارة وإنشاء ( ٥ )مطبات صناعية بالتقاطعات المختلفة بالشارع لتقليل سرعة المركبات بالشارع تفاديا لوقوع حوادث.



