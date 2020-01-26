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ثقافة

إنجي المقدم: أتمنى تجسيد شخصية "نادي" لإحسان عبد القدوس

الأحد 26/يناير/2020 - 08:38 م
شروق حمدى - رنا اشرف - عدسة اشرف العمدة
بدأت منذ قليل، ندوة الفنانة إنجي المقدم، بقاعة السينما، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.


وقالت المقدم إنها لديها مكتبة خاصة في المنزل، واثقة والدها بأنه "دودة قراءة" عاشق قراءة في الأدب والسياسة والاقتصاد، ووالدتي كانت عاشقة لقراءة الروايات خاصة قصص يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس، وكانت مكتبة والدي في غرفة نومي.


وتابعت قائلًة إنها عندما بدأت القراءة بدأت بكتب إحسان عبد القدوس، وانا بستمتع بالقراءة للغاية، لأنني أفضل قراءة الكتب الورقية وليست "الإلكترونية"، مضيفة إلى أنها تتمنى تجسيد شخصية "نادي" لإحسان عبد القدوس في مسلسل.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة. 

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.
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