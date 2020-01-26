إنجي المقدم: أتمنى تجسيد شخصية "نادي" لإحسان عبد القدوس

بدأت منذ قليل، ندوة الفنانة إنجي المقدم، بقاعة السينما، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.









وقالت المقدم إنها لديها مكتبة خاصة في المنزل، واثقة والدها بأنه "دودة قراءة" عاشق قراءة في الأدب والسياسة والاقتصاد، ووالدتي كانت عاشقة لقراءة الروايات خاصة قصص يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس، وكانت مكتبة والدي في غرفة نومي.









وتابعت قائلًة إنها عندما بدأت القراءة بدأت بكتب إحسان عبد القدوس، وانا بستمتع بالقراءة للغاية، لأنني أفضل قراءة الكتب الورقية وليست "الإلكترونية"، مضيفة إلى أنها تتمنى تجسيد شخصية "نادي" لإحسان عبد القدوس في مسلسل.



