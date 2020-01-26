AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اخبار البرلمان | النواب يوافق على 3 قوانين.. مرتضى منصور يترشح نقيبا للمحامين من تحت القبة

الأحد 26/يناير/2020 - 11:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 26 يناير:


مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين في هذا الموعد.. فيديو


البرلمان يوافق على قانون المنازعات الضريبية فى مجموعه

 

تعديلات جديدة بشأن الكيانات الإرهابية أمام تشريعية النواب غدا

 

البرلمان يوجه التحية لـ رجال الشرطة: نقدّر جهودكم وعطاءكم

 

دينية النواب توافق مبدئيا على إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الزراعة العضوية

 

تشريعية البرلمان ترفض 3 طلبات برفع الحصانة عن مرتضى منصور\

 

 

بكري يزور ليبيا بدعوة من وزير الخارجية.. ورؤساء النواب والوزراء في استقباله

 

بعد فرض رسوم بالمخالفة للقانون.. زراعة البرلمان توصي برفع الظلم عن المزارعين

 

بعد موافقة البرلمان عليه.. 10 معلومات عن قانون التمويل الاستهلاكي

 

رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الشمول المالي لتعزيز التنمية الاقتصادية

 

أبرزها الإدمان والسكر.. 7 أشياء جديدة تؤدي لفصل الموظف من العمل.. مشروع قانون


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الكيدية.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن نائبين

النواب يناقش إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.. الاثنين

النواب يناقش إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية..اليوم

تشريعية البرلمان ترفض 3 طلبات برفع الحصانة عن مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن ترشحه لمنصب نقيب المحامين من داخل البرلمان

دينية النواب توافق مبدئيا على إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

ترشيحاتنا

بـ لوك جديد.. محمد حماقي يبهر متابعيه في أحدث ظهور له.. شاهد

بث مباشر.. مباراة مصر وتونس في نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد

لإلغاء الاتفاقية التجارية التركية.. دفاع البرلمان تطالب بفتح المصانع المغلقة لزيادة الإنتاج

أحمد موسى يطالب بفتح تحقيق في أحداث شغب مباراة مصر وتونس لليد |شاهد

بريطانية عمرها 80 عاما تسعى للزواج من مصري يصغرها بـ 45 عاما.. صور

وزير الرياضة يتلقى التهنئة بإنجاز اليد من نظيرته التونسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن