اخبار البرلمان | النواب يوافق على 3 قوانين.. مرتضى منصور يترشح نقيبا للمحامين من تحت القبة

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مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين في هذا الموعد.. فيديو





البرلمان يوافق على قانون المنازعات الضريبية فى مجموعه

تعديلات جديدة بشأن الكيانات الإرهابية أمام تشريعية النواب غدا

البرلمان يوجه التحية لـ رجال الشرطة: نقدّر جهودكم وعطاءكم

دينية النواب توافق مبدئيا على إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الزراعة العضوية

تشريعية البرلمان ترفض 3 طلبات برفع الحصانة عن مرتضى منصور\

بكري يزور ليبيا بدعوة من وزير الخارجية.. ورؤساء النواب والوزراء في استقباله

بعد فرض رسوم بالمخالفة للقانون.. زراعة البرلمان توصي برفع الظلم عن المزارعين

بعد موافقة البرلمان عليه.. 10 معلومات عن قانون التمويل الاستهلاكي

رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الشمول المالي لتعزيز التنمية الاقتصادية

أبرزها الإدمان والسكر.. 7 أشياء جديدة تؤدي لفصل الموظف من العمل.. مشروع قانون



