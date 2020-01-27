اخبار الحوادث.. إصابة زوجين سقطا من الدور الرابع فى طوخ.. ضبط إخواني نشر فيديوهات مفبركة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
رواد مواقع السوشيال ميديا يوجهون رسائل شديدة لـ محمد زارع
وجه رواد مواقع السوشيال ميديا رسائل عنيفة إلى محمد زارع بعد هجومه على الدولة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارة مع توكتوك بطريق قنا الصحراوي الغربي
أسفر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوكتوك بطريق قنا الصحراوى الغربى بنطاق دائرة مركز قنا، عن إصابة ١٣ شخصا بإصابات متنوعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تجديد حبس 9 متهمين بإعادة إحياء أولتراس أهلاوي
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 9 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة بإعادة إحياء أولتراس أهلاوي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع 4 وإصابة شخصين في تصادم بسوهاج.. صور
شهد الطريق الصحراوي الشرقي في الكيلو ٣٥ دائرة مركز أخميم بسوهاج،تصادم بين سيارة نقل وأخري ملاكي ما نتج عنه مصرع ٤ اشخاص وإصابة شخصين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حضنك يا بلدى.. أغنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أغنية بعنوان "حضنك يابلدى" وذلك فى إطار احتفالات الشرطة بالعيد الـ 86 .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سقوط سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية وإصابة قائدها في المنيا
سقطت سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية أمام قرية دمشير التابعة لمركز المنيا وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشالها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أثناء تشييدهما عشة طيور .. إصابة زوجين سقطا من الدور الرابع بطوخ
أصيب موظف وزوجته إثر سقوطهما من الدور الرابع، أثناء قيامهما بعمل عشة طيور بإحدى قرى مركز طوخ وتم نقلعم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ادعى أنها تظاهرات بالإسكندرية.. مصدر أمني: ضبط إخواني نشر فيديوهات مفبركة من 2012
صرح مصدر أمنى بضبط أحد العناصر الإخوانية الذى إضطلع بترويج أحد الفيديوهات "المفبركة" من عام 2012، مدعيًا بأنها تظاهرات بتاريخ أمس السبت الموافق 25 يناير بالإسكندرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قُبض عليه بالخطأ.. القضاء الإداري يلزم الداخلية بتعويض مواطن بـ 100 ألف جنيه
قضت محكمة القضاء الإدارى ، بقبول دعوى مواطن طالب بتعويضه عن فترة استيقافه والاشتباه به اثناء مرورة بمدينة نصر والقبض عليه لتشابه أسمه مع آخر صادر ضده حكم جنائي، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتعويضه بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
22 مارس.. الحكم في دعوى وقف عرض برنامج صح النوم
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى وقف بث برنامج (صح النوم) الذي يُبث على شاشة قناة LTC ، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"كنت بهزر".. ضبط شاب أبلغ أجهزة الأمن كذبا باختطاف أتوبيس سياحي بقنا
ضبطت أجهزة الأمن بقنا، شابا أبلغ شرطة النجدة كذبًا باختطاف أتوبيس سياحي بقنا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم بين سيارتي أجرة ونقل بالبحيرة
شهد الطريق الصحراوى بمحافظة البحيرة حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص وأخرى نقل أمام قرية النجاح بدائرة مركز بدر وتسبب الحادث فى إصابة 14 شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بوادى النطرون المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.