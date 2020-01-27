عمرو الشاذلي يتعاون مع عاصي الحلاني والجريني في أغان جديدة

يتعاون المطرب والملحن عمرو الشاذلي، مع العديد من النجوم في أغاني جديدة من ألحانه من المنتظر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان عاصي الحلاني، وعبد الفتاح الجريني، وأحمد سعد، ولؤي.
كما يتعاون عمرو الشاذلي، مع الفنان حميد الشاعري في أغنية جديدة، من كلمات الشاعر احمد حبيب، وتوزيع الكابو حميد الشاعري.
بينما يستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي من ألحان عمرو الشاذلي.
يذكر أن طرح عمرو، مؤخرا عدد من الاغاني الخاصة به منها "عايشة جوة مني"، و"الجرح"، و"طول حياتها"، وغيرها.