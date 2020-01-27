عمرو الشاذلي يتعاون مع عاصي الحلاني والجريني في أغان جديدة





بينما يستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي من ألحان عمرو الشاذلي.





يذكر أن طرح عمرو، مؤخرا عدد من الاغاني الخاصة به منها "عايشة جوة مني"، و"الجرح"، و"طول حياتها"، وغيرها.



