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أخبار العالم

إصابات جراء القصف الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف مسئول عراقي عن وقوع إصابة على الأقل في القصف الذي تعرضت له السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد

وكانت فضائية سومرية نيوز قالت العراقية إن عدد من الاصابات جراء القصف الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد، ومبنى السفارة الأمريكية. 

وقالت الفضائية العراقية إن المروحيات بدأت في اخلاء الموجودين داخل السفارة

وأضاف مصدر أمني إلى السومرية نيوز أن القصف أسفر عن إصابة 3 أشخاص، دون الكشف عن جنسياتهم. 

وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بيانا حول استهداف السفارة الأمريكية قال فيه: "مرة اخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية اجنبية، بسقوط عدد من صواريخ كاتيوشا داخل حرم السفارة الامريكية"، مستنكرا "استمرار هذه الاعمال المدانة والخارجة عن القانون والتي تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على ارضها".

وتابع: "امرنا قواتنا بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من اطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه امام القضاء". 
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