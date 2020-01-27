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رياضة

حسام عاشور يكشف موعد اعتزاله كرة القدم.. ورقم قياسي يبحث عنه

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف حسام عاشورلاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن موعد اعتزاله كرة القدم، وذلك عقب قلة مشاركته مع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال حسام عاشور في تصريحات تلفزيونية انه مازال قادر على العطاء في الملاعب ولا يفكر في الاعتزال في تلك الفترة، وانه يطالب من يردد تلك النغمة ان يتوقف عن تلك الشائعات.

واضاف حسام عاشور :"  لسه قدامي سنتين تلاتة، لسه قادر ألعب وأحقق بطولات، لدي طموحات مشروعة أن أصبح أكثر لاعب في العالم يحقق بطولات بعد وصولي إلى 36 بطولة".

وأكمل نجم النادي الأهلي :" أقدر أحصد 5 بطولات مع الأهلي في الموسمين المقبلين، وتحطيم الرقم القياسي العالمي في البطولات".
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