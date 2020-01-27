رشا مجدي: افتتاح حديقة حيوان الطفل الشهر المقبل.. فيديو

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أهمية الاهتمام بالجانب الترفيهى للأطفال،مشيرة إلى أن الدول المتقدمة تهتم بهذا الجانب لما له من تأثير إيجابي على الطفل.

وقالت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الجانب الترفيهي بالنسبة للأطفال يعتبر من السمات التي تميز الدول المتقدمة.

وأضافت رشا مجدي، أن الحكومة المصرية لديها اهتمام كبير بالمواطنين بالكبار والشباب وأيضًا بالأطفال،لافتة إلى أن وزارة الزراعة أعلنت عن افتتاح حديقة حيوان الطفل الشهر المقبل.

وتفتح حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حديقة حيوانات الطفل الشهر المقبل، والتي ستكون أحد أهم مزارات حديقة الحيوان خلال الفترة المقبلة وتقع على مساحة ألفى متر مربع،

وستكون مخصصة للأطفال من زوار الحديقة، وتضم حديقة حيوانات الطفل بحديقة حيوان الجيزة، عددا من الحيوانات والطيور النادرة المحببة لدى الأطفال ومنها عائلة الطيور مثل الطاووس وبعض حيوانات الثديات الصغيرة مثل الايل الأوروبى والاسماك الملونة وسلاحف وبيت للزواحف، كما تضم قاعة سينمائية للأطفال وفقا لتقنيات الواقع الإفتراضى مزودة بتقنيات الواقع الافتراضى.