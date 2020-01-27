صلاح وميسي ورونالدو وترامب .. مشاهير العالم ينعون أسطورة كرة السلة كوبي براينت

لقى كوبي براينت ، أسطورة كرة السلة الأمريكية ، ونادي لوس أنجلوس ليكرز السابق، مصرعه اثر تحطم طائرته الخاصة، والتي كان على متنها برفقة 4 اشخاص اخرين.





خبر وفاة براينت أصبح حديث العالم أجمع منذ الأمس وحتى اليوم ، فاللاعب يعد من أفضل لاعبي كرة السلة في التاريخ، ويصنفه البعض باللاعب الأفضل في لعبة العمالقة.





ونعى مشاهير العالم ، من مختلف بقاع الأرض ، براينت وهو ما نستعرضه في هذا التقرير:





- محمد صلاح: نعى محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ، كوبي براينت ، حيث كتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "أتقدم بأحر التعازى لعائلات وأصدقاء كوبى ولمن ماتوا فى الحادث المريع".

كما قام محمد صلاح بنشر صورة عبر خاصية "ستورى" على انستجرام لكوبى براينت وابنته الراحلين





- كريستيانو رونالدو : قال رونالدو مهاجم نادي يوفينتوس الإيطالي أن الخبر صادم ، أسطورة حقيقية ومصدر إلهام للكثيرين





- ليونيل ميسي : عزى ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني براينت قائلًا:"لا أملك كلمات ، كل حبي وعزائي لأسرة براينت وعائلته، لقد كان شرفًا لي مقابلتك وقضاء بعض الوقت الرائع معك ، لقد كنت شخصًا رائعًا مثل القليلين





- دونالد ترامب : عزى ترامب ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، براينت قائلًا:"براينت ، بغض النظر عن كونه واحدًا من عظماء لعبة كرة السلة الحقيقين على مر التاريخ ، لقد أحب عائلته كثيرًا ، وكان لديه طموحًا كبيرًا للمستقبل ، خسارة بنته الجميلة جيانا تجعل هذه اللحظة أكثر مأساوية . "





- باراك أوباما :" عزى أوباما ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق ، براينت قائلًا:"كان كوبي أسطورة في الملعب ، ولقد كان بدا في الفعل في مجال أخر كان سيكون له شأن عظيم فيه ، خسارة جيانا أيضًا أمر محزن للغاية لنا كآباء ، نرسل أنا وميشيل الحب والصلوات لعائلة كوبي في يوم لا يمكن تصوره."





- بول بوجبا :" قام الفرنسي بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بتعزية براينت أيضًا.





- نيمار: قام البرازيلي نيمار جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالاحتفال بهدفه أمس في مرمى ليل في الدوري، برفع رقم 24 ، وهو الرقم الذي كان يرتديه براينت مع فريقه لوس أنجلوس ليكرز





- ليوناردو دي كابريو : قام الممثل العالمي دي كابريو بتعزية براينت قائلًأ:"لقد كان كوبي أكبر من الحياة، لقد كان أسطورة، أتمنى أن يركد هو وباقي الأفراد الذين ماتوا معه في الحادثة في سلام ، كل تعازيي لعائلة براينت





- جاستن بيبر :قام المطرب العالمي جاستن بيبر بتعزية براينت قائلًا:"هذا لا يمكن ، لقد كنت تشجعني دائمًا مامبا، أعطني بعض الجمل التي ضحكنا عليها في هذه الليلة ، أحبك يا رجل



