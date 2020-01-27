غلق شارع النزهة في مصر الجديدة .. تفاصيل

أعلنت الادارة العامة لمرور القاهرة إغلاق شارع النزهة في منطقة مصر الجديدة بسبب أعمال تجري في الوقت الحالي في الطريق.





مؤكدة استمرار الغلق حتى الانتهاء من عمليات التطوير والتوسعة ورصف الشارع مع إلغاء حركة السيارات في ميدان سانت فاتيما وتحويل الشارع لاتجاه واحد للقادم من ميدان الحسين بن طلال - "تريومف" سابقا.

وتأتي هذه العمليات بسبب مشروع انشاء كباري تصل بين منطقة مصر الجديدة والمطرية الي مسطرد وطريق بنها شبرا الحر في مشروع محور كبير ينقل الحركة المرورية الي محور بنها الحر الجديد بشكل أسرع مع تطوير ميادين مصر الجديدة في نفس الوقت وتحديثها وتوسعة بعض الأماكن لتتناسب مع عمليات انشاء عدد من الكباري الجديدة في الوقت الحالي.

