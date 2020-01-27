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أخبار العالم

صفقة القرن.. الرئيس الفلسطيني يرفض تلقي مكالمة هاتفية من ترامب

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:24 م
محمود عباس وترامب
محمود عباس وترامب
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شيماء مصطفى
رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقي مكالمة هاتفية، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول فلسطيني، قوله إن أبو مازن، رفض تلقي مكالمة هاتفية من ترامب.

ولفتت الوكالة إلى أن المسؤول الفلسطيني الذي رفض ذكر اسمه، أشار  إلى أن الرئيس عباس رفض خلال الأيام الماضية تلقي مكالمة من ترامب، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في وقت لوحت الرئاسة الفلسطينية بحل «السلطة» في الأراضي المحتلة كرد على الإعلان المرتقب، اليوم أو غدا، لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة باسم «صفقة القرن».

وصرح نبيل أبوردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإذاعة فلسطين الرسمية (وفا) بأن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعات داخلية على كافة المستويات لبحث الموقف عند طرح صفقة القرن الأميركية، مشيرا إلى إنه سيتم بحث كل الخيارات بما فيها مصير ومستقبل السلطة على أن يكون أي قرار متخذ مدعوم عربيا ودوليا لرفض أي استهداف للحقوق الفلسطينية.

وحذر أبوردينة أي جهة مع التعاطي مع الخطة الأمريكية «لما تحمله من إلغاء لملفات القدس واللاجئين والحقوق الثابتة للفلسطينيين والانتباه للتداعيات الخطيرة التي ستحل على المنطقة بأسرها».

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي اليوم في واشنطن اجتماعين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني غانتس، حيث من المنتظر أن يكشف تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، المسماة "صفقة القرن".
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